"Revolucionario de juguete" a "mulos del Circulo Rojo": el duro cruce en redes entre Villarruel y Grabois

La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó contra Juan Grabois después de que el referente social la criticara por su salario como funcionaria del Estado: "Revolucionario de juguete".

El conflicto se inició cuando la compañera de fórmula de Javier Milei discutiera contra Myriam Bregman, quien chicaneó al Gobierno por el acto del Día de la Bandera en Rosario: "Bregman vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los Granaderos y el Presidente. Vos no cantás el Himno pero si cobrás el sueldo del Estado argentino, hablemos de vos".



Rápidamente, Juan Grabois salió al cruce y cruzó a la referente de La Libertad Avanza debido a sus ingresos en su calidad de vicepresidenta. "Yo sí canto el himno; nunca cobré nada del Estado -dato objetivo vs. relato difamatorio-, la que jugándola de guardiana de la moral y el superávit cobra 8 palos por mes, 32 salarios mínimos, no es Myriam, sos vos... Toda ¡de la nuestra! ¡pagados por el Estado que vos querés destruir desde adentro! ¡Por una democracia recuperada juzgando a tus ídolos Videla y Galtieri! Hipócrita. No son ni siquiera la derecha, son cadetes de la riqueza y mulos del círculo rojo", dijo.

El dirigente social, además, aseguró que "efectivamente el acto de Rosario fue chiquiiiito... Escuálido si no fuera por los hombres y mujeres de las FFAA democráticas arriados por obediencia a un acto partidario por su superior jerárquico. PD2: ¿qué pasa que no presentás los aportantes y la rendición de gastos de tu partido? Te queda un día hábil".

El cruce entre Victoria Villarruel y Juan Grabois

Villarruel, por su parte, calificó a Grabois de "acosador empedernido" y, sobre su sueldo y su pasado vinculado a referente de la dictadura, aseguró que "mientras vos plantabas perejiles en campos tomados y andabas lustrando con franela a los montoneros tira bombas, yo luchaba por sus víctimas sin DDHH. Tal vez en tu microclima de chivo y comunismo no sepas que mi sueldo es más bajo que el de los diputados, porque como vicepresidente no soy senadora y como tal formo parte del Poder Ejecutivo".

Y agregó: "Ahora si me despido pidiendo que la soberbia se te pase y recordándote que si el acto fue “chiquiiiito”, el apoyo del pueblo argentino que nos eligió en las urnas (donde importa) fue enorme".

En un extenso tuit, el conductor del movimiento Frente Patria Grande redobló la apuesta y enumeró 10 puntos, en los que reclamó al Gobierno de Villarruel sobre su pasado vinculado a figuras terroristas, la alianza de Milei con Patricia Bullrich, los "privilegios sin tapujos" del Poder Ejecutivo y el faltante de alimentos en los comedores.

La vicepresidenta realizó su réplica tras la queja de Grabois y concluyó: "Mucho hacerte el católico pero con el vómito que largaste estás para la secuela de El exorcista. Revolucionario de juguete. Circule gnomo comunista, circule. Y ahora si, muy buen fin de semana al pueblo argentino".

La vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo este viernes un cruce con la ex ministra de Igualdad y referente de Podemos, Irene Montero, y aumenta la tensión diplomática en medio de un nuevo viaje presidencial: "Preocúpese por su país".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la eurodiputada Montero criticó la presencia de Javier Milei en su país: "Pedimos a la Comisión Europea que actúe para garantizar los derechos del pueblo argentino, especialmente de mujeres y personas LGTBI. Nos preocupa que el PP (Partido Popular) use las instituciones para premiar a (Javier) Milei, responsable de políticas de miseria y de criminalizar a las defensoras de DDHH".

Villarruel respondió inmediatamente en defensa de su comañero de fórmula y describió a Argentina como "un pueblo libre". "Argentina es un pueblo libre que no se deja presionar por ningún país extranjero. Somos un país orgulloso que quiere a sus familias fuertes y a los delincuentes en las cárceles, especialmente a los violadores... todo lo contrario que usted, así que preocúpese por su país que nosotros nos ocupamos del nuestro", señaló.

Con información de Ámbito