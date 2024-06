El Gobernador de Salta Gustavo Sáenz, durante una entrevista con Jonatan Viale en Radio Rivadavia, brindó detalles de la reunión que mantuvo con Javier Milei junto a los Gobernadores de Jujuy, Tucumán y Catamarca, a la que calificó de “amena”.

“Tenía el Pacto de Güemes que es algo similar que pretende hacer el presidente en julio en Tucumán, convoqué a los ex gobernadores, a las cámaras de diputados, senadores, a la unión industrial, a la sociedad rural, a los productores, a toda la sociedad en su conjunto, para que me acompañen en este pedido de darle al Norte argentino las posibilidades que necesita, y que hoy tiene la oportunidad histórica de reivindicarlo porque tiene todo lo que el mundo necesita, alimentos, minerales, críticos, pero no tenemos las sobras de infraestructura necesarias para poder brindar esos servicios que el mundo está demandando”, expresó.

Consultado sobre las conversaciones por la Ley Bases, el gobernador Gustavo Sáenz se mostró “optimista en que va a salir” reafirmando la necesidad de brindar las herramientas al Ejecutivo Nacional para desarrollar su plan de gobierno, sin embargo aclaró “si a partir de eso, al Presidente no le va bien en lo económico, en lo social, ya no es un problema de los gobernadores, ni de los diputados, ni de los senadores”.

El mandatario destacó al RIGI, como uno de los temas más conversados. “En el Norte necesitamos este régimen de incentivos para las grandes inversiones, bueno ha contado ahora en el Senado y me parece que estamos mucho mejor de lo que había salido en diputado, así que eso vamos a acompañar”, dijo.

También resaltó el Capítulo del Tabaco considerando importante “poner justicia a todas estas cosas”. “Peleé casi en soledad el tema del Fondo Especial del Tabaco, contra este señor de tabaco, y que no pagaba los impuestos, que no tiene una sola plantación de tabaco en ningún lado. Creo que es importante que empecemos a poner justicia en todas estas cosa”, expresó.