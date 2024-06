En la previa al Pacto de Güemes, Sáenz reclamó a Nación “una mirada federal": “El norte es la solución”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a través de un posteo en la red social X reclamó al Gobierno nacional de Javier Milei “una mirada federal” y bregó para que, de una vez por todas, el norte argentino reciba “justicia” por las asimetrías y la postergación de las que fue víctima desde que nació la patria. El duro planteo se da en la previa del Pacto de Güemes, a celebrarse el 17 de junio en el marco del 203 aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

“Un pedido con la convicción absoluta de que es justo al gobierno nacional durante muchos años, desde que nació la patria el norte argentino ha sido postergado y olvidado por las visiones centralistas de los distintos gobiernos”, comenzó el Gobernador en un video.

Seguidamente lamentó que al norte argentino le fue privado de las posibilidades para desarrollarse. “Hoy somos un gigante dormido que tiene que despertar, que tiene todo lo que el mundo demanda, pero necesita de una mirada federal para poder desarrollar ese potencial que tiene”, añadió.

En ese sentido, contundente dijo que “el norte no es una carga para el centro del país sino la solución”, pero para ello necesita de infraestructura, obras. “Cualquiera que recorre el país se da cuenta que a partir de Santiago del Estero hasta Jujuy no tenemos rutas, no tenemos obras de infraestructura, nos faltan gasoductos, acueductos, etcétera”, se quejó.

En otro tramo de su exposición, reclamó las asimetrías en los subsidios en las tarifas de energía y gas, como así también en el transporte, comparando el AMBA y el interior.

“Pagamos tres veces más de luz, gas, combustible y es la oportunidad del Gobierno nacional de que, una vez por todas, hacer justicia y que no haya argentinos de primera y argentinos de segunda”, planteó.

“Todos vivimos bajo este mismo cielo y tenemos las mismas oportunidades y también las mismas condiciones para salir adelante, es por eso que este pedido tiene que ver con eso”, reflexionó.

“Conmemoramos el 17 de junio el Paso a la Inmortalidad de nuestro héroe que, también tuvo que esperar casi 200 años su reconocimiento a su coraje, a su lucha; fue el único general que murió en batalla, el único general que perdió su vida por esta patria para que sea libre y soberana, pero también para que sea justa, equitativa y solidaria”, cerró el gobernador Gustavo Sáenz.