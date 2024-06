Villada sobre la reactivación de la obra pública: "Nación solo está haciendo lo que le corresponde"

En el programa Agenda Abierta, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, destacó la reunión que mantuvo el gobernador Gustavo Sáenz en Casa Rosada, junto al Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos y el secretario del Interior, Lisandro Catalán, para acordar la transferencia de fondos para la reactivación de obras públicas.

“El listado es extenso, pero las más señeras son la RN934, el tramo Metán- Rosario de la Frontera; que ya no soporta dilaciones, la RN51 que es importante para nuestro desarrollo, la Ciudad Judicial de Orán, 2200 viviendas que hay en construcción, la escuela Tesla en Güemes y otros edificios nuevos en toda la provincia”, enumeró el funcionario, entre algunas de las obras que se desprendieron de la reunión.

Según destacó, lo importante de la gestión es que se firmaron convenios y se establecieron fechas en el cronograma para las trasferencias y que no hubo que “trocar nada con la Nación”, en relación a la votación de los senadores salteños en el recinto y el tratamiento de la Ley Bases.

“El presidente Javier Milei también es presidente de Salta y tiene responsabilidades. Cuando se habla que hará obras en rutas nacionales no es que nos esté dando nada, sino haciendo lo que le corresponde, para el desarrollo educativo, de salud e infraestructura. No estamos trocando nada porque no tenemos necesidad de canjear nada, sino que se acordó las prioridades que si o si se tienen que hacer”, defendió Villada.

En esa dirección afirmó que el Pacto de Güemes surtió efecto y la demanda de los salteños por obras fue escuchada. “Esto se logró través de la rueda de diálogo que dimos con este pacto, donde hemos podido lograr una agenda única, para que el Gobierno Nacional para que se entienda que esto era impostergable” sostuvo.