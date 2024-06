Salta espera recibir más de 10 mil millones de pesos por el Fondo Especial del Tabaco

La Corte Suprema volvió a fallar contra Tabacalera Sarandí y la empresa de Pablo Otero, conocido como el Señor del Tabaco, que ahora sí deberá empezar a abonar el impuesto mínimo a los cigarrillos que durante ocho años se negó a pagar.

En diálogo con Aries, el ministro de la Producción, Martín de los Ríos, aseguró que la cifra que no percibió Salta durante todo ese tiempo asciende a una cifra millonaria, que deberá ser saldada.

“A la luz del nuevo fallo tiene que pagarse y es una cifra de mucha importancia. Esos recursos que dejaron de ingresar por el incumplimiento fiscal, tomando cifras del año pasado, Salta dejó de recibir por Coparticipación que le hubiera correspondido alrededor de seis mil millones de pesos”, expuso el Ministro.

Asimismo, el Fondo Especial del Tabaco Nacional dejó de percibir 26 mil millones de pesos en 2023 y en Salta la porción que dejó de ingresar de esos recursos es casi 10 mil millones de pesos. De allí también se desprende el Fondo de Asistencia Social Nacional (FAS), que rondó los 24 mil millones de pesos.

“Si sumamos solo en un año, es un monto más que considerable. El cálculo que se hace de toda la percepción nacional que no ingresó supera los dos mil millones de dólares si tomamos desde el día uno del incumplimiento”.

De los Ríos informó que se reunió ayer con el nuevo director del Fondo Especial del Tabaco de Nación, Martín Giaccio, “para ordenar el desembolso de las percepciones que tienen que ser automáticas porque no es subsidio, sino un impuesto de quien fuma que debe volver al productor. No hay razón para que no sea transferencia automática”, completó.