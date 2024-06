En Salta, el próximo 17 de junio, además de conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, podría configurarse un hecho inédito en defensa del federalismo.

El gobernador Gustavo Sáenz, despojado de banderías políticas e ideológicas, llamó a todos los actores de la política, de la producción y de la sociedad civil a formar parte del llamado “Pacto de Güemes”. En declaraciones con Aries el mandatario respondió a los cuestionamientos de la oposición.

“Les parece poco que obras que se están pidiendo desde que nació la Patria para que nuestra provincia crezca de una vez por todas y no tengamos que estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna; que podamos producir; que podamos generar; que nuestros productos sean competitivos no me parece poco”, gatilló. En ese sentido, respaldó la propuesta como una invitación para que todos juntos alcen la voz.

En su exposición, el Gobernador, reconoció que la intención era que se hiciera con todos los gobernadores del Norte Grande pero es algo que no pudo ser, pese que las necesidades y pedidos son los mismos.

En otro tramo de la entrevista a la consulta si el “Pacto de Güemes” está sujetado a la suerte de la aprobación de la Ley Bases, dijo que no y que de ninguna manera es una condición.

“Nosotros vamos a ir a pelear por lo que nos corresponde”, completó Gustavo Sáenz.