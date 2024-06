Mimessi asegura que no dejó vencer alimentos y que distribuye por todas partes

La polémica que cayó sobre el gobierno nacional de Javier Milei por las toneladas de alimentos acopiados en galpones del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello alcanzó a Salta, no solo por las fechas de vencimiento sino también por la entrega discrecional al diputado provincial Juan José Esteban, quien la distribuyó desde su oficina.

En diálogo con Aries, el ministro de la cartera Social de Salta, Mario Mimessi, no solo admitió la entrega de cajas de leche en polvo al diputado provincial, sino que, además, defendió la medida, una práctica que normalizó.

“Una de las maneras que tenemos en el Ministerio de asistir con leche, es mediante los municipios -de hecho los venimos asistiendo a los 60 – y los legisladores”, admitió el funcionario. “Son actores territoriales, no solo políticos y cada uno mira su localidad donde también tienen pedidos de asistencia”, agregó.

En ese sentido, Mimessi, respaldó al diputado Esteban. “No creo que alguien que esté cometiendo un ilícito ponga un cartel diciendo ´estoy ayudando con leche´; por ahí se descontextualiza algo y se genera una polémica”, cerró el tema.

Por otro lado, a la pregunta por las fechas de vencimiento de los bultos de leche, el ministro buscó despegar a la Provincia del escándalo en Capital Humano. Sin embargo, terminó reconociendo que las condiciones no son las ideales.

“Como provincia nos corremos de esto que está sucediendo a nivel nacional, y además porque hemos logrado - mediante gestiones- la primera entrega del refuerzo alimentario hace unos meses y después nos brindaron otro refuerzo alimentario una semana antes que suceda esto de que encontraron los depósitos”, manifestó.

“A Salta no se le ha vencido nada, ni se le va a vencer. Lo ideal no es recibir mercadería con fecha de vencimiento tan corta, pero no vamos a dejar que en la provincia se venza nada”, terminó Mario Mimessi.