El escándalo por los alimentos, podría costarle la imagen positiva a Milei

Si bien el Mandatario argentino todavía conserva una imagen positiva del 50% - un 30% de fundamentalistas propios y un 20% ajenos-, en diálogo con Aries, el analista político Pedro Buattazzoni aseguró que podría revertirse drásticamente la apreciación, luego del escándalo en Capital Humano.



Para el consultor, estas cifras deben tomarse “con pinzas”, porque las encuestas recientes fueron previas al suceso que protagonizó la Ministra Sandra Pettovello al no distribuir los alimentos que tenía arrumbados en los galpones de Tafí Viejo y Villa Martelli destinados a organizaciones sociales.

“Puede tener un impacto negativo sobre la imagen del Gobierno, porque le pega en el corazón del discurso de Milei que va contra la corrupción, los ñoquis y la casta. La crisis política que se vivió no solo tiene un condimento de impericia en la gestión pública, sino de corrupción en un gobierno que tiene un fuerte discurso moral”, analizó Buttazzoni.

El analista aseveró que el debate en torno a la figura de Javier Milei polarizó a la sociedad argentina y que incluso superó la grieta kirchnerismo- antikirchnerismo que dominó la política del país por más de una década.

Para el experto, se debe realizar una nueva encuesta en las próximas semanas para conocer si hubo una variación en la métrica.

“Milei sostiene el 30% de talibanes propios y un 20% de apoyo prestado, pero el 50% restante no solo no tienen una buena imagen, sino que tiene una concepción muy mala, y esa polaridad hace que todavía tenga buena imagen, pero puede cambiar, porque la sociedad no se derechizó”, terminó.