Buscan que influencers y tiktokers salteños concienticen sobre el riesgo de la apuesta online

En comunicación con Aries, el diputado Edgar Domínguez, se refirió al Proyecto de Declaración de su autoría que busca implementar campañas de prevención sobre los riesgos del juego online y las apuestas virtuales, destinado a la población joven y adolescente de Salta.

“Es un tema que está candente, del placer instantáneo, que los chicos piensan que en un solo click está su salvación y no en estudiar, trabajar y salir adelante. También lo toman como una competencia entre ellos. Obviamente uno ganará, pero el resto no. Es tan real como el casino físico”, expresó el legislador.

“Nadie puede negar lo que está sucediendo ni los riesgos que trae, es verdad está el endeudamiento, después la adicción y luego la salud mental, y si bien hay que tratar de llegar un poco antes desde la política a los problemas, es necesaria la prevención”, agregó.

El legislador advirtió la dificultad de algunos legisladores para comprender la magnitud de la problemática por la brecha de la digitalización, que ya se cobró la vida de un adolescente de 14 años que atentó contra sí mismo luego de perder mucha plata online en Argentina y que por ejemplo en Orán tiene a jóvenes extorsionados por prestamistas a los que acuden y no pueden pagar.

“Es gente por ahí de otras edades que no percibe el problema tal como la realidad lo muestra, pero cuando te inmiscuís entre los jóvenes, uno se da cuenta que está realmente instalada y socialmente aceptada la apuesta entre ellos y al alcance del celular”.

Domínguez afirmó que desde que se interiorizó en la ludopatía online hasta la fecha de presentación del proyecto solo pasaron tres semanas, pero los resultados lo dejaron atónito. “Los testimonios son clave. No hay un solo joven de los que consultamos que no haya apostado, quizá no lo hace compulsivamente pero casi la mayoría lo hace, porque además de la accesibilidad es atractivo”.

En ese sentido el diputado lanzó una advertencia a sus pares para avanzar en la legislación. “Confío que será ley, porque en campaña nos la pasamos diciendo que el futuro son los jóvenes y hay que legislar por ellos, pero hoy están en riesgo. Es importante porque si no se contradicen entre su accionar y la responsabilidad institucional que tenemos”, descargó.

Consultado por la manera en que se realizaría la campaña de prevención sostuvo, "hay que utilizar el mismo mecanismo que usan estas casas, que son los youtubers e influencers , con gente influyente del segmento de su población. Así como ellos pueden apostar en clases, recreo, jugando, de esa manera hay que llegar a todos esos espacios para contrarrestar".

El mismo se encuentra en el Acta de Labor Parlamentaria sin dictámenes de las Comisiones de Prevención de Consumos Problemáticos; de Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia; de Educación; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.