El Arzobispo de Salta, Mario Cargnello, había quedado involucrado en una polémica cuando durante un control de tránsito reconociera que no llevaba consigo la licencia de conducir y que, además, habría consumido –presumiblemente- bebidas alcohólicas en una cena con amigos.

El problema se agravó porque el inspector permitió que el religioso continuara conduciendo pese a la infracción. Sin embargo desde su defensa se confirmó que Mario Cargnello pagó la multa por no tener carnet y fue sobreseído de alcoholemia, “porque la primera prueba del alómetro, que no se vio en el video, le dio negativa. Eso hizo que se lo deje circular navegante porque no había ningún peligro para la sociedad”, explicó en comunicación con Aries, el abogado Eduardo Romani.

“Fue un video totalmente tendencioso el que circuló. Las ganas de dejarlo mal parado al Arzobispo. Hubo animosidad, porque no a todos los ciudadanos que conducen se los filma, ni se usa de manera burlesca su imagen. Realmente fue una falta grave por parte de la fuerza de seguridad que puede ser penada hasta con 30 días de prisión, según el Código de Contravención”, cerró.