Wayar sembró dudas sobre el rol “dialoguista” de Francos, “no sabemos si es el que paga la coima"

Con la llegada del nuevo Jefe de Gabinete, la Ley Bases obtuvo el dictamen de comisión y se prepara para ser tratada en Senadores la próxima semana.

“El presidente dijo que los legisladores nacionales eran coimeros, entonces uno podría decir que Francos es una persona con habilidad para destrabar o es el que va y paga la coima. Ahora nos queda la duda”, gatilló el senador provincial en diálogo con Aries.

El oficialismo finalmente consiguió las voluntades que le faltaban para obtener el dictamen de la ley Bases en el Senado. El despacho se logró luego de que el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de manera personal negociara con los senadores que aún no se definían.

“Hasta ayer no conseguía lograr el acuerdo para tener dictamen. En Diputados se les cayó la ley más grande y forzaron la otra, entonces ¿Cómo lo lograron, con presión, amenaza o billetera? Francos es la persona del consenso o es el que maneja la Benelco?, cuestionó.

Wayar en tal sentido afirmó que ninguno de los legisladores –incluido el representante de Salta, Juan Carlos Romero- quien habría impulsado la estrategia de circular el borrador para obtener la firmas faltantes para el dictamen que se consiguió el miércoles- tuvo el tiempo suficiente para interiorizarse en el contenido de la ley que de un plumazo pretende cambiar el rumbo del país.

“La ley no está mal, lo que está mal es el atropello al Congreso, no se puede mandar una ley con 700 artículos que cambia toda la realidad de un país y bajarla luego a 260. Yo aseguro que ni el más pintado- como Romero- puede conocer en profundidad los artículos que se trataron. No hubo tiempo”, lanzó el representante de Cachi.

“Ahora, si el Presidente manda 700 leyes de una por una y el Congreso las trata así, está dentro de sus atribuciones y la Constitución, pero cuando te ponen un cuchillo en la panza y te hacen aprobar, no me vengan que la conocen punto y coma para aprobarla”.