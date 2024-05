Francos habló sobre el presunto espionaje de Posse a Milei y su hermana Karina

El flamante jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, brindó este martes una conferencia de prensa donde se refirió a las versiones de espionaje al presidente Javier Milei y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei por parte de su antecesor, Nicolás Posse.

“El ex jefe de Gabinete ha presentado su renuncia junto al secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión en esto pendiente, por lo menos que yo conozca. Yo no me guío por versiones. Si alguien tiene algo que decir que lo diga donde corresponde”, lanzó Francos desde Casa Rosada refiriéndose también a la renuncia de Silvestre Sívori, el ahora ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia.



En tanto, al ser consultado por CNN Radio sobre si iban a echar funcionarios designados o “retenidos” por Posse en las diferentes estructuras del Estado, como Trenes Argentinos o AySA, Francos anticipó que puede haber un “cambio de gestiones”.

“No me gusta la palabra echar, creo que hay etapas que se cumplen. Puede haber cambio de gestiones, no puedo decirle en este momento cuales son las que van a cambiar”, indicó.

"Es una nueva etapa de una gestión que continúa. El ingeniero Posse, a cargo de la Jefatura de Gabinete hasta ayer, ha tenido a su cargo la puesta en funcionamiento de la gestión de Gobierno y hoy me toca a mi continuarla", expresó Francos.

En lugar del exministro del Interior asumirá su actual vice, Lisandro Catalán pero con modificaciones: el Ministerio pasará a ser Secretaría y dependerá de la Jefatura de Gabinete.

"El Presidente de la Nación me ha designado Jefe de Gabinete, tarea que he asumido esta mañana. He tenido una primera reunión informal con el gabinete, como tenemos reuniones frecuentes sabemos en qué estado están los temas pendientes", expresó Francos al comienzo de la conferencia. Acto seguido, agradeció a Milei por "esta nueva responsabilidad" y anticipó que espera "estar a la altura de lo que demanda la circunstancia, la nación, el país y el propio Presidente que me ha pedido darle empuje a la gestión en combinación con la situación política".

A continuación, se refirió al tratamiento de la Ley Bases: "Estamos transitando un camino de búsqueda de consensos para aprobar una ley que está en el Congreso. En un rato voy a ir al Senado a conversar con la Vicepresidente (Victoria Villarruel) y con los presidentes de los bloques para ver el avance de la ley".

La salida de Posse de la Jefatura de Gabinete fue oficializada este martes en un decreto publicado por el Gobierno en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. En el mismo escrito, de apenas tres artículos, quedó oficializada además la nueva designación de Francos.

En tanto, con el decreto 474/2024, también se anunció la salida de Silvestre Sívori como director ejecutivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El lunes por la noche la Oficina del Presidente había precisado que "la Jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior en una Secretaría de Interior, a cargo del Dr. Lisandro Catalán”.

“Francos aportará su profesionalismo, experiencia y capacidad política a la Jefatura de Gabinete luego de ejercer exitosamente el cargo de Ministro del Interior, habiendo sido uno de los artífices de la gesta que llevó a Javier Milei a la presidencia, y siendo reconocido por todas las fuerzas políticas por su capacidad de gestión y consenso”, agregaron en un comunicado oficial publicado en redes sociales.

