No hay “certezas” de que los cortes de gas alcancen a Salta

Salta depende de Nación para abastecerse de gas en plena llegada de las bajas temperaturas. Si bien el ministro de la Producción, Martín de los Ríos había confirmado que Nación realizó las gestiones necesarias para que no falte en la provincia durante las crudas temperaturas, lo cierto es que hoy, con la nuevas medidas del Gobierno, se mostró más cauteloso y aseguró que “nos aferramos a que se resuelva, pero no hay certezas políticas”.

A pesar de que los cortes afectarán a industrias de alta demanda de gas como la maderera, de cerámica y plásticos y estaciones de servicio que comercializan GNC, ubicados en el centro del país, según el argumento oficial para abastecer los hogares, tampoco se descarta que la medida alcance a la provincia.

“La respuesta correcta sería ojala que no llegue”, esgrimió de los Ríos, en diálogo con Aries. “Hicimos las gestiones y presiones en Nación. Tenemos un compromiso personal logrado”, manifestó y advirtió sobre una nueva dificulta en torno a la gestión: “Pero el que era director de Hidrocarburos, Fernando Solanet, habría cesado en el cargo y tampoco se habría designado un reemplazo”, lamentó.

“El compromiso es que estaba abonada ya una cuota pendiente de la deuda con Bolivia, que iba a proveer dos millones de metro cúbicos diarios, más lo que producimos en la cuenca norte, y que después de julio se incorporaría Brasil y una provisión de un millón metros cúbicos día desde Chile”, recordó, respecto al acuerdo logrado.

El ministro cargó contra el Gobierno central por no haber previsto la crisis del gas y reversionado a tiempo el Gasoducto del Norte y de las cuatro plantas compresoras para este invierno. “Nosotros nos aferramos a este compromiso, pero no hay certezas apodícticas. Nación se ha comprometido que no nos faltará gas, pero hasta que pase el invierno no sabemos”.