El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, pidió que el Gobierno entregue los más de 5 millones de kilos de comida que permanecen retenidos en distintos depósitos y con riesgos de que se echen a perder.

En un video de la Conferencia Episcopal Argentina, Ojea cuestionó que el Gobierno no entregue los alimentos, en medio de un aumento de la pobreza en el país: "Existen dos depósitos de alimentos que tienen 5 millones de kilos de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria tienen que llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados".



"Esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa por ejemplo tirar, cuando tiramos comida. Mi abuela decía que cuando tirara un poquito de pan lo besara y pensara que ese pan que pude comer y no lo comí hay otro que realmente lo necesita. Realmente nos preocupa que se vaya perdiendo esta sensibilidad frente a un derecho esencial y primario: el derecho al alimento", agregó en esta línea.

Por último, pidió que se distribuya la comida almacenada: "Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario".

Los alimentos no entregados por el Gobierno a comedores

Según información oficial del ministerio de Capital Humano, el Gobierno tiene más de 5 millones de kilos de comida sin entregar a comedores almacenada en distintos depósitos y con riesgos de que se echen a perder.

Desde el cambio de gobierno, distintos comedores de todo el país denunciaron que el ministerio que conduce Sandra Pettovello dejó a la deriva a millones de personas que acuden a diario a recibir un plato de comida en un contexto de crisis social y económica que se profundiza por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

En los poco más de 5 meses de gestión, el gobierno libertario no realizó compras de alimentos para abastecer a los comedores y merenderos, por lo que los alimentos sin entregar habrían sido comprados por la gestión anterior y correrían riesgo de pudrirse.

En un duro mensaje contra el Gobierno, la Iglesia alertó sobre la "insensibilidad con los más desprotegidos"

La Iglesia le envió un duro mensaje al Gobierno durante el tradicional Tedeum llevado a cabo en la Catedral de Buenos Aires. El arzobispo porteño Jorge García Cuerva alertó en su homilía sobre la "insensibilidad con los más desprotegidos" y aseguró que “su postergación en nombre de un futuro prometedor generaría consecuencias nefastas por irreversibles”.

"El Señor tiene una mirada de indignación; está enojado, está verdaderamente irritado ante tanta crueldad de esos hombres que no se conmueven ante el sufrimiento del hombre enfermo", señaló el arzobispo al referirse a los sentimientos de Jesús "ante la dureza del corazón de los fariseos".

En el mismo sentido, y ante la mirada del presidente Javier Milei afirmó: "Quisiera pedir a todos que sintamos también hoy sobre nosotros la mirada fuerte de Jesús que nos interpela, que nos cuestiona, que nos alerta sobre nuestra insensibilidad con los más desprotegidos, que nos reclama mayor compromiso y cercanía con los que sufren".

"Que cada uno, y todos a la vez, desde la responsabilidad que tenemos en la comunidad, podamos dejarnos mirar por Dios, dejándonos cuestionar por la conciencia, y nos preguntemos: en estos tiempos tan difíciles", agregó García Cuerva.

Para luego preguntarse, "¿qué estoy haciendo por los más pobres?, Porque fácilmente nos sale reclamar a otros que se comprometan, pero yo ¿qué hago?, ¿podremos mirarnos y responder esa pregunta sin echar culpas como adolescentes, sino desde la responsabilidad de hacernos cargo, incluso si es necesario, realizando una autocrítica madura que tanto necesita escuchar alguna vez nuestro pueblo?".

Con información de C5N