El gobierno transformó en sociedad anónima el complejo de carbón ubicado en Santa Cruz y sus servicios ferroportuarios.
Informe forense reveló que el Fentanilo contaminado "contribuyó al desenlace fatal" en casi todos los casos
El relevamiento tuvo en cuenta 20 historias clínicas y se llevó a cabo en el lote que estuvo contaminado con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, dos bacterias potencialmente mortales.Argentina19/08/2025
Un informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense confirmó que las ampollas del lote 31202 del fentanilo, fabricado por el laboratorio HLB Pharma, agravaron los cuadros clínicos de pacientes internados y contribuyeron a la muerte de varios de ellos.
En total, de las 20 muestras analizadas hasta ahora, la pericia enumeró al menos 11 casos con “nexo concausal”, es decir, muertes en las que el fentanilo contaminado fue un factor que incidió en el desenlace fatal.
Otros 5 casos fueron clasificados como “fortuitos”, donde la infección estuvo pero no cambió el destino clínico. El resto permanece en revisión por falta de documentación.
El Centro de Asistencia Judicial Federal recibió, a fines de mayo, los exámenes de autopsia de 20 pacientes que se cree que murieron tras ser tratados con fentanilo contaminado en distintos hospitales del país.
Con la documentación, los peritos analizaron caso por caso para determinar si los fallecimientos o complicaciones graves podían vincularse con el suministro del opioide.
La conclusión fue que en la mayoría de los fallecimientos, la infección bacteriana actuó como un factor “concausal”.
- Nexo concausal: 11 casos. La infección no fue la única causa de la muerte, pero sí un factor clave que agravó el estado clínico y aceleró el fallecimiento.
- Nexo fortuito: 5 casos. La bacteria estuvo presente, pero los pacientes tenían condiciones tan graves (como politraumatismos o cáncer avanzado) que la infección no cambió el curso fatal.
- Nexo directo: no se identificaron casos en los que la bacteria fuera la única causa de la muerte.
Los expertos explicaron que las dos bacterias “multirresistentes” encontradas tienen características que las vuelven peligrosas en pacientes vulnerables, que están internados en terapia intensiva.
Nación extiende hasta fin de año la finalización de contratos con empresas estatalesArgentina19/08/2025
El Ejecutivo prorrogó el plazo para que organismos y compañías públicas concreten la transición hacia nuevos proveedores, en línea con la política de eliminación de privilegios para firmas con participación estatal.
El resultado fiscal primario permaneció en terreno positivo. Caputo resaltó que la consolidación fiscal permitió implementar diversas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario.
La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.
La resolución 1198 del Ministerio de Economía establece la venta mayoritaria a un operador estratégico y el remanente en la Bolsa, con el objetivo de modernizar la empresa.
Refinanciamiento exitoso: el Gobierno adjudica casi el 100% de las ofertas en licitaciónArgentina19/08/2025
La medida se enmarca en la política de absorción monetaria y refleja un mercado financiero en búsqueda de equilibrio.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Al igual que el año pasado, la Feria se realizará en la zona del Parque San Martin. Cada rubro tiene cupo limitado y, para quienes no residan en la Ciudad de Salta, el cupo es del 15%.
Juárez Campos: “Creo que Juan Manuel Urtubey está en condiciones de ganarle a Milei”Política18/08/2025
El congresal del PJ Salta ponderó la figura del exgobernador y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria. “¿Qué otro dirigente está en condiciones? No hay”, aseguró.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.