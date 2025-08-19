Informe forense reveló que el Fentanilo contaminado "contribuyó al desenlace fatal" en casi todos los casos

Un informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense confirmó que las ampollas del lote 31202 del fentanilo, fabricado por el laboratorio HLB Pharma, agravaron los cuadros clínicos de pacientes internados y contribuyeron a la muerte de varios de ellos.

En total, de las 20 muestras analizadas hasta ahora, la pericia enumeró al menos 11 casos con “nexo concausal”, es decir, muertes en las que el fentanilo contaminado fue un factor que incidió en el desenlace fatal.

Otros 5 casos fueron clasificados como “fortuitos”, donde la infección estuvo pero no cambió el destino clínico. El resto permanece en revisión por falta de documentación.

El Centro de Asistencia Judicial Federal recibió, a fines de mayo, los exámenes de autopsia de 20 pacientes que se cree que murieron tras ser tratados con fentanilo contaminado en distintos hospitales del país.

Con la documentación, los peritos analizaron caso por caso para determinar si los fallecimientos o complicaciones graves podían vincularse con el suministro del opioide.

La conclusión fue que en la mayoría de los fallecimientos, la infección bacteriana actuó como un factor “concausal”.

Nexo concausal: 11 casos. La infección no fue la única causa de la muerte, pero sí un factor clave que agravó el estado clínico y aceleró el fallecimiento. Nexo fortuito: 5 casos. La bacteria estuvo presente, pero los pacientes tenían condiciones tan graves (como politraumatismos o cáncer avanzado) que la infección no cambió el curso fatal. Nexo directo: no se identificaron casos en los que la bacteria fuera la única causa de la muerte.

Los expertos explicaron que las dos bacterias “multirresistentes” encontradas tienen características que las vuelven peligrosas en pacientes vulnerables, que están internados en terapia intensiva.

TN