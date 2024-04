El Gobierno consiguió en comisión dictamen de mayoría para tratar en el recinto de Diputados la nueva versión de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en una Sesión Especial el próximo lunes a partir de las 11 am. El oficialismo cedió en el capítulo laboral y quitar al Banco Nación de la lista de organismos estatales a privatizar.

En comunicación con Aries, la diputada Pamela Calletti, informó que el bloque Innovación Federal presentará un dictamen de minoría y pedirán modificaciones en el recinto, entre ellas en la legislación sobre el tabaco.

La diputada aseguró que se acompañó el tratamiento porque la Argentina efectivamente está en emergencia social, económica y administrativa, pero “luego se debe ver el contenido del proyecto”.

Entre los aspectos que destacó como favorables respecto a las modificaciones que se realizaron al proyecto original fue las facultades extraordinarias que buscaba atribuirse el Presidente. En el artículo 3 se establecía la delegación absoluta de las competencias del Congreso por dos años, prorrogables por dos más.



“Todavía hay facultades delegadas, porque obviamente hay una declaración de Emergencia, pero son inferiores a las que se le dio a Fernández cuando asumió y no estábamos en una emergencia como ahora”, explicó Calletti.

Consultada por los beneficios que traerá para Salta esta nueva Ley Ómnibus dijo, “en general la trasparencia fiscal y simplificación del Estado”.

“En el RIGI, (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), tenemos un potencial minero tremendo. Las multinacionales no van a invertir en Argentina si no tienen garantías que no les van a cambiar las reglas de juego, y necesitamos que vengan porque, por ejemplo, Estados Unidos descubrió litio ahora, pero la tecnología avanza y hoy se debe hacer la inversión como lo hizo Chile”, añadió.

La diputada afirmó que también el saneamiento de las cuentas fiscales también beneficiará a Salta, “Si la Argentina reactiva económicamente, son ingresos coparticipables para Salud, Educación y Obras Públicas", cerró.