Fondo Solidario: los jubilados salteños no deberán hacer ningún trámite

El Fondo Solidario de Apoyo Temporal del Gobierno de la Provincia de Salta es producto del Decreto N° 113/24 del gobernador Gustavo Sáenz, por medio del cual creó el beneficio que está destinado a aquellos jubilados que perciben un haber mínimo, con el objetivo de brindarles un respaldo económica ante la crisis económica que los afecta.

En la jornada de ayer, a través de la resolución N° 178D publicada en el Boletín Oficial, se detalló los alcances de la medida.

A fin de responder las inquietudes de la comunidad, el secretario de Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, en Aries, brindó mayores precisiones.

El funcionario explicó que el pago de 48.000 pesos se realizará en dos tramos, uno a fines de abril y el otro de junio.

“Es un paliativo, una ayuda para cuestiones de primera necesidad que tanto necesitan nuestros mayores vulnerables, como un remedio, leche especial”, destacó.

Sobre la población objetivo, Villamayor, precisó que el beneficio está dirigido a personas mayores de 70 años en estado de vulnerabilidad; que no cobren más de una jubilación mínima o no tengan ingresos; no tengan bienes patrimoniales registrables a su nombre; y que no tengan otro tipo de ingreso como programas de asistencia estatal o ser permisionario

“Se busca a aquellas personas mayores de 70 que tienen un ingreso magro y que se infiere que están en situación de vulnerabilidad”, remarcó.

Sobre la forma para acceder al Fondo, es decir si hay algún tipo de registro o inscripción, Villamayor dijo que “no tiene que hacer ningún reclamo”.

La cifra exacta es 20.981 salteños, surge del entrecruzamiento y depuración de datos.

El pago se efectivizará en las cuentas bancarias de los agentes de pago: Nación, Macro y Santiago del Estero, según corresponda.

Cómo está integrado el Fondo Solidario de Apoyo Temporal

inicialmente por el aporte solidario del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, Ministros, Secretaría General de la Gobernación, Coordinadores, Fiscal de Estado, Sindico General de la Provincia, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Autoridades superiores, autoridades fuera de escalafón y personal de apoyo nivel 1, 2 y 3. Además de Presidentes, Gerentes, Directores y autoridades de organismos descentralizados, organismos autárquicos, ente reguladores, empresas y sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria y demás formas societarias en la que el Estado tenga participación y autoridades con remuneraciones equivalentes o similares.

En el caso del Gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, el aporte será del 50% de su sueldo en cada oportunidad de los meses mencionados y el resto de los funcionarios efectuará un aporte inferior en proporción a la escala de haberes que perciban.