Brote de Dengue: El pico se espera para el próximo lunes en Salta

En comunicación con Aries, el ministro de Salud, Federico Mangione informó que todavía no llegó el pico en Salta, y que la mayor cantidad de contagios se esperan entre el fin de semana y el lunes de la próxima semana.

“Todavía no llegamos al punto con el dengue, el lunes será el pico y a partir de allí empieza el descenso por las bajas temperaturas porque el mosquito ya no sale a alimentarse, lo que no quita que si hay reservorio siga el criadero”, informó el Ministro.

“El dengue en Salta es endémico, por eso insistimos en el descacharrado todo el año y reforzarlo en octubre, noviembre y diciembre”, añadió Mangione.

Según las estadísticas, el año pasado hubo una tasa de contagios superior, pero este 2024 se registró la mayor cantidad de decesos en la población joven de entre 25 y 39 años. Hasta ahora Salud notificó 12 mil casos en Salta.

“Como son jóvenes no les dan la importancia que corresponde a los síntomas”, declaró Mangione, informando que las muertes dentro del grupo etario se produce por la deshidratación y no atender los síntomas a tiempo.