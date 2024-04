Baja la inflación, pero con los mismos precios

“La baja de la inflación depende de en qué medida la caída del consumo se mantenga”, aseguró – por Aries – el economista Eduardo Antonelli.

Justamente, señaló que esta caída del consumo está dada por la pérdida del poder de compra de los ingresos de asalariados, jubilados y trabajadores precarizados.

“Si esa pérdida no se recupera, probablemente haya un descenso en la tasa de inflación, no así en los precios”, analizó el especialista, y concluyó: “Lo que genera una alta inflación – ahora no se la puede atribuir al déficit fiscal - es atribuible a la capacidad de que tienen las empresas de imponer precios, si eso no se modifica, puede que se atenué el ritmo de crecimiento de los precios, pero es poco probable que los precios bajen”.