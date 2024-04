En Villa Lavalle se movilizan para evitar el traslado del jefe del centro de salud

“Se convoca a los vecinos y la gente de Villa Lavalle y aledaños para ayudarnos a que quede sin efecto y reconsideren el cambio del jefe del centro de salud”, declaró en Aries una trabajadora del Centro de Salud N° 9 de Villa Lavalle, sobre el motivo del reclamo.

La mujer resaltó que la actual conducción es un “pilar” para la salita y el personal que allí cumple tareas.

Además, reclaman por la remoción de agentes sanitarios, medida cuestionada por la cobertura que brindan a familias vulnerables del barrio y aledaños, aseguró.

“Nos parece una decisión política bastante arbitraria que nos quieren hacer”, se quejó.

Sobre el reemplazo, cuestionó la idoneidad para estar al frente del Centro de Salud de la zona sureste.

“Nos dijeron que se iba a hacer cargo una fonoaudióloga y no es lo mismo que un médico porque no puede solucionar temas médicos si llega una urgencia, tiene que hacer recetas o pedidos para inyectables, eso no lo va a poder hacer la licenciada”, advirtió.

“El pedido de nosotros es que no nos saquen los médicos y que no remuevan los agentes sanitarios que son muchos años los que se trabajó y trabaja acá”, resumió el reclamó la trabajadora en Aries.