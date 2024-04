En diálogo con Aries, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, aseguró que todavía se desconoce el paradero del sicario del clan Castedo, Lino Moreno, y que la única novedad es la interrupción del Jury de enjuiciamiento al juez que le permitió sus salidas transitorias tras haber renunciado al Poder Judicial.

A Edgardo Laurenci se le aceptó la dimisión para acogerse a la jubilación y en tal sentido, el ministro de Justicia de Salta, Marcelo Domínguez, cuestionó la decisión de permitirle al condenado por el asesinato de Liliana Ledesema, poder salir de la cárcel una vez a la semana, hasta que finalmente, no volvió.

“A una persona sospechada de narcotráfico, yo no le otorgarían el beneficio de una salida transitoria. Lo que pasó con Moreno es que un día no regresó, no evadió nada”, argumentó Domínguez para sostener que en caso de que él hubiere sido el magistrado a cargo, nunca lo hubiera permitido.