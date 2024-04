“Dije que no hay narcoestado, no que no hay narcos en Salta”, aclaró Domínguez

En las últimas semanas se conocieron distintos hechos que involucraron el secuestro e incautación de grandes cantidades de droga en el norte provincial.

Esto fue caldo de cultivo para que el arco político opositor acusara al ministro de Seguridad y Justicia y le recordara declaraciones mediáticas en donde supuestamente negaba la existencia del narcotráfico en el territorio provincial.

En conexión con Aries, el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta, Marcelo Domínguez, aclaró que nunca fue negacionista sobre el narcotráfico en la provincia, sino que negó que haya un narcoestado como el que se acusa en Rosario de Santa Fe.

“Dije que no hay un narcoestado, no dije que no hay narcos en Salta, eso se malinterpretó”, aclaró el funcionario.

En esa misma línea, definió a un narcoestado como aquel en donde el narcotráfico penetró en todos los sectores de la vida política, involucrando a funcionarios, jueces, intendentes, fuerzas de seguridad y fiscales.

“En Salta eso todavía no se ha dado que el narco ingrese en la estructura del Estado, en donde el funcionario pasa a ser un empleado del narcotraficante que cumple sus órdenes”, aseguró Domínguez.

Respecto a las acciones de la Cartera que conduce sobre la lucha contra el narcotráfico, el ministro Domínguez, adelantó que en las próximas horas habrá novedades que mostrarán que la problemática es prioridad en su gestión.