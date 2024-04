Editorial Cara a Cara: ¿Cómo interpretar a Milei?

“¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les cuento qué vamos a tener para hoy y después vamos a ir a un pequeño editorial. Hoy los hemos invitado al profesor Antonio Gutiérrez, que es escritor, es psicoanalista, es profesor de UCASal. Es un hombre que realmente analiza las situaciones que nos toca vivir en la vida. Además certeras porque son estudiadas y porque a eso se han dedicado toda una vida. Y los hemos invitado esta noche porque cada día que pasa, nos sorprende más la figura de nuestro presidente. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo no sé si a usted le pasará, si lo ha votado o no lo ha votado, no sé. Pero más allá de quién lo haya votado o no lo haya votado, las actitudes de él merecen ser analizadas. O sea, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Y bueno, porque no es una persona normal, así de sencillo se los digo. Ahora, puede ser un genio y puede ser un loco, así decían los artistas también, ¿no? Hay gente que toda la vida ha sido denostada por su locura y sin embargo después terminó siendo un artista realmente excelente y reconocido en el mundo. No sé si será el caso del Mile, habrá que esperar los años y ver qué nos pasa a los argentinos dentro de este proyecto político que él tiene.

No deja de sorprender, indudablemente, las últimas declaraciones de él que fueron de la mañana de hoy en Miami, donde fue a recibir una distinción por una colectividad, según dice él, o dijo esta mañana, el abuelo de él se enteró el día antes de morirse que era judío. O sea, no sabía que era judío, el abuelo de Mille. Es una familia muy poco formal para el común de la gente, para todos nosotros. Todos sabemos de dónde venimos, dónde vamos, lo que hacemos.

Un hombre que, en definitiva, el único diálogo que tiene prácticamente es con su hermana, su perro muerto y a través de él con Dios. A Dios no lo podemos escuchar, al perro tampoco, entonces Mille es el intérprete de lo que dice Dios y lo que dice el perro. O sea, es realmente una cosa curiosa.

Es un hombre que vive de la agresión, es una perversidad permanente que demuestra ante otro ser humano, se vanagloria de que echa tantas personas. Así con ese gusto el hombre dice, echamos 70.000 personas, las que faltan todavía y vamos a estar un poquito peor. Pero claro, también dice cosas que son irracionales en base a lo que había dicho en la propia campaña.

En la propia campaña dijo que su propósito era dolarizar. Ahora ya dice que no era dolarizar, que él nunca dijo eso. Él lo que habló es que tenía que haber una libertad de moneda. Si usted quería ir al almacén a comprar en yen, podía comprar en yen. Si usted quería ir al almacén a comprar con libras esterlinas, podía comprar en libras esterlinas. Y si usted quería ir con euros, compraba con euros. Ahora, si tenía dólares, los podía usar también porque no había ningún problema. O sea, ese era el país que él iba a poner en funcionamiento rápidamente. Lamentablemente eso no se ha dado. El otro día en una nota con Fantino, bastante larga, Fantino habló al periodista, por supuesto, le dijo que, Fantino le preguntaba sobre el dólar, y suelto el cuerpo le dijo, ¿Cuál es el problema con el dólar? Y bueno, ¿Cómo hacés para tener un dólar? Y dice, -bueno, todo el mundo tiene guardado en su casa, en el colchón tiene dólares. Lo saca y lo gasta-. Ahora, lo que nunca dice es cómo la gente pudo llegar a comprar dólares. Porque ahora la gente no alcanza a comprar lechuga. Fantino, con mucho criterio, le dice,-pero no se puede manejar con la moneda del dólar. ¿Podés ir hoy y comprar una propiedad con dólares? ¿Cómo no? No, le dice. ¿Con qué cifras estamos hablando? O sea, ¿de 10 dólares, 50 dólares?. Entonces Fantino insiste y le dice, -pero si yo tengo 50 mil dólares y voy y quiero comprarme un auto con 50 mil dólares, ¿puedo hacerlo?- ¿La AFIP no me va a perseguir? Porque yo, ¿de dónde saqué esos dólares? Los dólares no se podían declarar. Mieli le respondió que hasta 100 mil dólares, 200 mil dólares, los podía comprar con toda tranquilidad. -Nadie te va a decir nada-.

El gobierno está por sacar una ley para avanzar en un blanqueo fantástico. Ahora, dentro de ese blanqueo entran usted, entro yo, que a lo mejor tenemos 10 dólares guardados, 50 o 100, que, bueno, con nuestros años de trabajo lo hemos conseguido tener, pero también entra el narcotráfico, ¿no? O sea, con el lavado de dólares. O sea, no es tan sencillo decir, bueno, a partir de hoy cualquiera puede hacer operaciones en dólares y está totalmente autorizado. Parece que no pasa por ahí la cosa. Así que es un hombre que nos desconcierta permanentemente. Vamos a hablar de eso esta noche con el profesor Gutiérrez para ver cómo lo ve él, cómo lo analiza él.

El segundo invitado de esta noche, es el Gobernador de la provincia. Se puso de moda periodísticamente en los últimos días, en la última semana, el señor del tabaco. ¿Usted había escuchado hablar alguna vez del señor del tabaco?

Se están produciendo denuncias por todos lados. Así que, mire, hay una bronca que ni le cuento. Son tres los diputados que en este momento están siendo apuntados por los medios como personas que intervinieron en esto. Estoy hablando del caso de Carlos Zapata. Carlos Zapata tiene una denuncia planteada ya en la provincia de Salta, una denuncia penal por el Senador Cornejo, que denuncia toda la maniobra de esta empresa que se llama Sarandí y la forma que obraba y que se nombra como uno de los operadores de allí a la figura de Carlos Zapata. Claro, esto lo había agarrado un medio nacional, lo había empezado a tratar un poquito La Nación, después lo empezó a tratar un poquito Clarín, y se fue ampliando, se fue ampliando ya cuando los periodistas empezaron a oler que por ahí había una cosa extraña, empezaron... Y hoy, hoy, lo de Feinmann, una denuncia que hizo esta mañana en base a una denuncia penal que se llevó adelante en Buenos Aires, ya es lo que colma la gota del vaso. O sea, ya estamos ante una situación realmente grave para el país, que también afecta a la provincia. Ya acá hubo explicaciones por parte del presidente de la Cámara del Tabaco, por agricultores. Y el que está en ojo de la tormenta, de Salta, es Carlos Zapata. Esta noche nosotros vamos a poner una parte de Carlos Zapata, porque estuvo en programas de televisión dando su explicación y desmintiendo todo esto.

Y, por supuesto, vamos a dar la denuncia que se hizo a nivel nacional con respecto también al señor del tabaco, y lo vamos a escuchar al Gobernador de la Provincia, que seguramente es el que tiene toda la información que nosotros, en muchos casos, no la tenemos.