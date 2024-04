La Comisión de Juicio Político de Diputados se reunió este miércoles por la mañana para designar a sus autoridades y formalizar su composición, pero la sesión se levantó intempestivamente en medio de un escándalo por pedido de Martín Menem, presidente de la Cámara Baja.

Los legisladores constituidos en esa comisión habían logrado el quórum necesario para funcionar y Oscar Zago, titular de la bancada de La Libertad Avanza, propuso a la libertaria Marcela Pagano como presidente del cuerpo y la moción fue votada por la positiva. Pero todo se interrumpió de golpe.

Cuando ya se había votado a Pagano y al resto de las autoridades, la reunión se interrumpió intempestivamente. Mientras mocionaba la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, la transmisión de Diputados TV se cortó y la sesión finalizó. La propia Pagano señaló que el aviso lo dio Lilia Lemoine. “Después nos enteramos que habían mandado un mail a las diez y cincuenta y nueve, a otros les llegó once cero dos pidiendo que no se sesionara la comisión, pero once y cincuenta y nueve para algo que estaba convocado tres días atrás”, expresó.

Así mismo, Pagano señaló que ante el riesgo de perder la presidencia de la Comisión, el bloque de LLA decidió proponer su nombre y según aseguró el presidente Javier Milei “dio el visto bueno”. “Nose que pasó la medio”, dijo.

“El gran problema que tenemos es que las facultades de la presidencia de la Cámara de Diputados están explicitadas en el artículo 39 del reglamento, y lo que argumentaban en Unión por la Patria es que no se podía cancelar, porque la presidencia de la Cámara de Diputados no puede cancelar una comisión, como tampoco si hay quorum en plena sesión se puede decir ´ahora la damos de baja´”, expresó.