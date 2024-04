La diputada Orozco dice que a los docentes no los enoja la quita del Incentivo

El gobierno nacional de Javier Milei pasó la motosierra por la educación cortando el Fondo Nacional de Incentivo Docente que es distribuido a las provincias y representa un porcentaje en el sueldo docente.

La Provincia de Salta reclamó primero por la vía administrativa y al no encontrar respuesta, recurrió a la Corte de Justicia de la Nación, entendiendo que es un derecho adquirido y respetado por los distintos gobiernos desde el menemismo.

Consultada por la repercusión de la quita de fondos - en Agenda Abierta con la conducción de Daniel Gutiérrez -, la diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, aseguró que en el diálogo “permanente” con la docencia salteña, “lejos de haber un enojo, en la gran mayoría”, le dicen “prefiero más un sueldo acorde a la situación, no un sueldo miserable y que todos los ítems que me pagan en negro, me los empiecen a blanquear”, parafraseó.

Evitando así hacer autocrítica, la diputada de las filas de La Libertad Avanza, desvió la atención hacia el Gobierno de Gustavo Sáenz y le pidió hacer un mejor uso de los recursos. “Empecemos a distribuir el dinero en las cosas que realmente ameritan”, finalizó.