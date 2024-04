Cuestionan a Milei la falta de rumbo político en todos los niveles de educación

El referente de Argentinos por la Educación, Flavio Buccino, se refirió a la frase que lanzó el domingo pasado el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch sobre la escolaridad obligatoria, quien argumentó que el Estado no puede decidir si un chico va o no a la escuela, cayendo esa responsabilidad netamente en los padres.

“En Argentina no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando”, había dicho el libertario. Buccino, aprovechó los micrófonos de Aries para cruzarle dardos, descalificando su opinión personal, al afirmar que esa discusión “ya está superada por el debate histórico hace años”.

“Como organización no hubo respuesta oficial pero hay colegas que están muy preocupados y otros no quisieron decir nada, porque es una locura. Hoy solo tres países en el mundo que no tienen obligatoriedad en la primaria o secundaria, porque es un derecho del niño aprender y una obligación de los padres y el Estado darle esa posibilidad”, argumentó.

Para el referente de Argetinos por la Educación, lo planteado por Benegas Lynch solamente atrasa, pero refleja a las claras la falta de prioridad que le otorga el gobierno a la educación de los chicos/as, que además se plantea cuando hay otras discusiones más profundas de fondo a las que Nación debería atender.

“Me preocupa muchísimo que este debate se esté dando con el tema del adoctrinamiento, el recorte de fondos para educación, la discusión con los gobernadores por la financiación, y la pelea con las universidades por los recursos”, analizó.

Para Buccio no es gratuito que el diputado salga con estos dichos, porque en un marco general refleja el pensamiento y accionar del Gobierno Nacional sobre la escolarización y la educación.

"Nosotros estamos reclamando una política educativa y no la vemos. Necesitamos que en primero y segundo grado los chicos aprendan a escribir, leer y comprender textos sencillos, una escuela orientada a incluir y enseñar, capacitación y formación docente, más y mejores recursos para el mantenimiento de las escuelas y no se ve", terminó.