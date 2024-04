El gobierno nacional de Javier Milei emprendió un ajuste brutal en distintos organismos, con más de 10.000 despidos y recortes de fondos.

Uno de los organismos afectados es el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) con 86 despidos generando una profunda preocupación por el futuro de la ciencia y la tecnología en el país.

En “El Acople” con la conducción de Natalia Nieto y Diego Ferreyra, la docente y becaria doctoral del Conicet Salta-Jujuy, Gabriela Nieva Moreno, analizó la gestión libertaria, asegurando que, el ajuste en el área, no responde a cuestiones presupuestarias, sino a un “disciplinamiento”.

“Entendemos que el foco de un ajuste presupuestario no tiene que ver con términos económicos – no modifica el presupuesto invertido en 2024 para ciencia y tecnología, no modificaría las variables macroeconómicas – sino que claramente identifican al Conicet como un posible organismo que pueda objetar las políticas que está llevando adelante”, indicó, subrayando que lo que se busca es “un disciplinamiento”.

En este sentido, Nieva Moreno, sostuvo que los recortes en áreas como Desarrollo Social, Agricultura Familiar, la “no campaña” contra el dengue, “van a ser el foco donde ideológicamente van a poner la pata del ajuste”, alertó la becaria doctoral en “El Acople”.

Elijo Creer

En respuesta a los despidos y recortes de Javier Milei, la comunidad científica se movilizará el próximo 6 y 7 de abril desde Ushuaia hasta Jujuy y desde la Cordillera de los Andes hasta la Costa Atlántica.

Es por ello, que en Salta, se realizará un festival este 7 de abril a partir de las 15 horas en la parte posterior del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, en el Parque San Martin.

El programa del evento, a realizarse en nuestra ciudad, incluye diversas actividades:

15.30 h Clase Zumba

16.00 h Proyección de película documental "El Abrazo de los Cerros"; Taller de arte rupestre prehispánico

17,00 h Utilizando la energía solar para cocinar, iluminar y vivir; Los peces de la lluvia

17.30 h Pensamiento computacional; Ciencia para conservar la fauna nativa y el bosque chaqueño en espacios productivos

18.00 h Artistas musicales invitados.

“Se llama Elijo Creer porque elegimos crecer científica, académicamente y como investigadores en nuestro país”, reflexionó.