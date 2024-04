Salud confirmó nueve muertes por deficiencia nutricional en el norte y pidió responsabilidad a los agentes sanitarios originarios

Interrogado por las cifras de fallecidos por cuestiones nutricionales en el norte, desde enero hasta la fecha por la periodista Mónica Abilés en el programa Día de Miércoles, el ministro de Salud, Federico Mangione, respondió que fueron nueve los casos confirmados, en las comunidades originarias.

“Los últimos tres eran niños que estaban con bajo peso, pero estaban controlados. Dos de ellos tenían un síndrome genético previo, otro tenía un tumor cardiaco que hizo falla y el último fue internado en Tartagal pero se fugó”, explicó el Ministro.

En ese sentido advirtió que pese a la intervención que se realiza mediante el Centro Nutricional, parte de la problemática se debe a cuestiones de idiosincrasia, por lo que se capacitó a agentes sanitarios originarios para atender a la demanda, pero no cumplen con su trabajo.

Son 150 en total los agentes originarios, pero el titular de la cartera sanitaria reconoció que desconoce la cifra de cuántos son los que no realizan la atención como corresponde. “Ellos son fundamentales y no cuidan su comunidad, y aunque nos falten 10, ya es importante porque si no se controla en ese sector, allí entran en estado de desnutrición, se nos mueren los pacientes, no los podemos atender en tiempo y forma y después es tarde”, completó.