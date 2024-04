Un ataque israelí mata a siete trabajadores de la ONG del chef José Andrés

El bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) generó una fuerte condena global, y provocó una reacción del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien dijo que fue un “caso trágico en el que nuestras fuerzas golpearon involuntariamente a personas inocentes”.

El trágico episodio ofreció una cruda evidencia del enorme riesgo al que se enfrentan los trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza en medio de la guerra entre Israel y Hamas, y además de poner en alerta a las organizaciones que operan en el conflicto, puso en duda la continuidad y la amplitud futura de la ardua tarea de llevar a ayuda a cientos de miles palestinos para garantizar su supervivencia.

“Hoy @WCKitchen perdió a varios de nuestros hermanos y hermanas en un ataque aéreo de las FDI en Gaza. Estoy desconsolado y afligido por sus familias y amigos y por toda nuestra familia WCK”, dijo José Andrés en un mensaje en la red social X.

“Estas son personas... ángeles... Serví junto a ellos en Ucrania, Gaza, Turquía, Marruecos, Bahamas, Indonesia. No son anónimos... no son anónimos”, dijo el reconocido chef, y luego exigió: “El gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Tiene que dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar a civiles y trabajadores humanitarios y dejar de utilizar los alimentos como arma. No se perderán más vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora”.

Tras el ataque, World Central Kitchen suspendió de inmediato su trabajo en Gaza.

La organización dijo en un comunicado que el equipo se desplazaba por una zona no conflictiva en dos vehículos marcados con el logotipo de World Central Kitchen. El movimiento, remarcó el comunicado de WCK, había sido coordinado con el ejército israelí, pero el convoy fue impactado igual “cuando salía del almacén de Deir al-Balah [una ciudad en el centro de la Franja de Gaza], donde el equipo había descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria llevada a Gaza por la ruta marítima”.

La jefa de la organización, Erin Gore, dijo que se trató de un ataque “contra las organizaciones humanitarias” en el terreno que buscan asistir a los palestinos, y, al contrario de lo que indicó Netanyahu, Gore indicó que el ataque de IDF fue “dirigido”.

“Esto no es sólo un ataque contra WCK, es un ataque contra organizaciones humanitarias que aparecen en las situaciones más espantosas donde los alimentos se utilizan como arma de guerra. Esto es imperdonable”, dijo Erin Gore, CEO de World Central Kitchen.

“Estoy desconsolada y consternada de que nosotros, World Central Kitchen y el mundo, hayamos perdido hermosas vidas hoy debido a un ataque selectivo de las FDI”, agregó.

Los trabajadores que murieron en el ataque eran de Australia, Polonia, el Reino Unido, un ciudadano con doble ciudadanía de Estados Unidos y Canadá, y también al menos un palestino. Cientos de trabajadores humanitarios han muerto en la Franja de Gaza, epicentro de una crisis humanitaria en la cual cientos de miles de palestinos se enfrentan a una hambruna provocada por las hostilidades. Al menos una organización, The American Near East Refugee Aid, que trabajaba con WCK para distribuir alrededor de 150.000 comidas diarias a los palestinos, anunció una pausa en su tarea.

José Andrés es una figura reconocida a nivel global por el trabajo de la organización que ha trabajado en Puerto Rico, Ucrania, Haití, la República Dominicana, Nicaragua, Perú, Uganda y Cambodia, y también en Estados Unidos entre otros países. La organización nació a partir del trabajo de José Andrés en zonas de desastres como huracanes o terremotos –su primer trabajo fue en respuesta al terremoto de Haití en 2010–, pero en los últimos años su trabajo también se extendió a crisis humanitarias en las dos zonas de conflicto más notorias del planeta, Ucrania y la Franja de Gaza.

Condenas

El ataque generó duras condenas globales, incluida de la Comisión Europea, que exigió una “investigación exhaustiva” a la tragedia, al igual que la Casa Blanca. Netanyahu dijo en una declaración que las fuerzas israelíes habían atacado “involuntariamente a personas inocentes”, aunque sin referirse en concreto a los trabajadores de la organización de José Andrés.

“Desafortunadamente, el día pasado hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas atacaron involuntariamente a personas inocentes en la Franja de Gaza”, dijo Netanyahu, sin dar más precisiones sobre el ataque. Israel, agregó, “hará todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”.

Desde París, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, condenaron el ataque en una conferencia de prensa conjunta luego de una reunión bilateral y elogiaron el trabajo de World Central Kitchen, y de las organizaciones humanitarias en general.

“Hemos hablado de Medio Oriente y, ante todo, permítanme expresar nuestra firme condena del ataque israelí que provocó la muerte de siete miembros del personal humanitario de la ONG World Central Kitchen”, dijo primero Séjourné. “La situación humanitaria es desastrosa y empeora día tras día y nada justifica semejante tragedia”, afirmó.

Blinken luego que quería ”reiterar” la declaración de Séjourné, que había hablado hace una semana con José Andrés sobre su trabajo en Gaza, y que los trabajadores humanitarios son “héroes” que deben ser protegidos.

“Han estado haciendo un trabajo extraordinario y valiente, día tras día y un trabajo crítico para tratar de asegurarse de que las personas necesitadas obtengan lo que necesitan, comenzando con lo más básico de todo, comida para sobrevivir”, dijo Blinken sobre el trabajo de WCK.

“Las víctimas del ataque se suman a un número récord de trabajadores humanitarios que han muerto en este conflicto en particular. Estas personas son héroes. Corren hacia el fuego, no se alejan, muestran lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer cuando las cosas se ponen realmente difíciles”, continuó el diplomático. “Tienen que ser protegidos”, cerró.

Desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza tras el ataque de Hamas a Israel, 176 trabajadores de la Unrwa, el organismo de las Naciones Unidas que brinda ayuda humanitaria a los palestinos, han muerto en ataques, según indicó Juliette Touma, directora de comunicaciones de la agencia. Los ataques también han matado o herido a trabajadores de otras organizaciones humanitarias. Ayuda Médica para los Palestinos, un grupo británico, dijo a mediados de marzo que “varios miembros de su equipo resultaron heridos en un ataque israelí el 18 de enero.

El ataque a WCK llega mientras el gobierno de Israel prepara una invasión a Rafah, último refugio de millones de palestinos, y en medio de un creciente malestar global por el brutal impacto que ha tenido la ofensiva israelí contra Gaza luego del ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre, en el que murieron 1200 personas y que también dejó centeneras de rehenes en Gaza.

Los bombardeos israelíes han provocado más de 32.000 víctimas civiles, muchos de ellos, niños, y han dejado a Israel mucho más aislada y con menos respaldo internacional.

