Impuesto a las Ganancias: el Gobierno anticipó que actualizarán el piso

Con respecto a la posibilidad de que sea tenido en cuenta el primer trimestre de 2024 para el cobro del impuesto, el funcionario nacional opinó que “si no se elimina” ese punto con la nueva ley “obviamente, como es anual, tiene que pagarse a fin de año”, pero que ese tema todavía lo está discutiendo el Ministerio de Economía.

“No sé. No puedo contestar eso hoy porque no tengo esa información”, señaló Francos al ser consultado en radio La Red por si la idea del Gobierno es eliminar este primer trimestre como retroactivo de una ley que aún no está ni en debate ni vigencia.

Sin dar datos precisos, Francos dijo que el piso de Ganancias “creo que empieza a partir de la suma de $1.200.000 para arriba, pero siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así, porque es un impuesto que establece una progresión”.

En esta línea, el ministro también se refirió a quienes no pagan el impuesto, quienes ahora podrían ser pasibles de su cobro porque les aumentaron el salario. “No hay que preocuparse por eso. Todas esas cosas son tenidas en cuenta en la ley”, aseguró.

Francos además indicó que el tratamiento de Ganancias no será incluido en la ley ómnibus, sino en una nueva ley “especial” que se enviará para ser debatida en el Congreso con distintos temas vinculados a la cuestión fiscal como moratoria, blanqueo, y ganancias.

“Hay varios temas que son importantes. Uno de ellos tiene que ver con la improvisación con la que se hizo todo cuando se derogó el impuesto a la cuarta categoría. Se cometió una equivocación que haría que por el tercer trimestre del año 2023 tuviera que pagarse el impuesto, porque lo que hizo por decreto en su momento el gobierno nacional fue dictar una norma que decía que no se hacían las retenciones por parte de las empresas de la cuarta categoría”, dijo Francos.

Y prosiguió: “Después, cuando se sancionó la ley se eximió de ese impuesto a partir de enero de 2024, por el cual quedo el último trimestre de 2023 en que supuestamente está la obligación de pagar ganancias aunque no se hizo la retención. Hay que corregir eso”.

Ámbito