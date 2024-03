Salta será sede de la 19° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, a realizarse el próximo martes 26 de marzo. Gustavo Sáenz recibirá a sus pares de Santiago del Estero y presidente pro tempore Gerardo Zamora; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Carlos Sadir; de Misiones, Hugo Passalacqua, de La Rioja, Ricardo Quintela y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

“Es un hecho político y social muy importante, sin dudas, que tiene como protagonista a nuestro gobernador que viene operando como mediador, como propositor de muchas acciones tendientes a acercar la posición entre la Nación y las provincias”, expresó en Estilo Desafío por Aries, la secretaria de Relaciones Institucionales de la provincia Frida Fonseca.

La funcionaria consideró que el reclamo federal será eje de diálogo y debate, entre los gobernadores durante la Asamblea, y criticó que Milei “desvía la atención y omite hablar de los problemas profundos que tiene nuestro país”.

“Utiliza las redes sociales para el escrache, para destruir a quien piensa distinto, a través de un conjunto de trolls incluso, que atentan directamente contra la dignidad, contra el diálogo, contra la reputación de las personas que se oponen a su mirada. Yo creo que es muy negativa esta forma de hacer política que se plantea desde la gestión de Javier Milei. Me parece que lo que tiene que hacer el presidente es entender cuáles son los problemas reales que tiene la gente y no desviar la atención, porque lo que hace es expresar medidas que no tienen impacto de ningún tipo sobre el presupuesto nacional”, expresó en relación a los despidos por el cierre de organismos nacionales y el enfrentamiento con artistas nacionales.

Fonseca señaló que “hay mucho esfuerzo provincial” para sostener la situación económica actual pero cuestionó: “¿hasta cuándo las provincias pueden soportar con sus recursos limitados?”.