Fondos Educación: Fiore aseguró que recurrirán a todos los formatos legales y políticos "para revertir esta medida nefasta"

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el Gobierno "está evaluando" la posibilidad de convocar a una paritaria docente nacional, aunque aclaró que todavía "no hay ninguna definición al respecto", pese a que peligra el inicio de clases.

Pero si confirmó que "en principio, la Nación no va a transferir" a las provincias, como solicitaron los gobernadores de los 24 distritos, los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque "considera que hoy no tiene existencia, no existen".

El vocero presidencial confirma la decisión del presidente Milei de la pérdida de mas del 15% del salario docente, en conjunto con la suspensión de los programas alimentarios escolares, entre otros programas nacionales.

— CristinaFioreV (@CristinaFioreV) February 14, 2024

Al respecto, la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore anunció que recurrirán a medidas legales y políticas. “Muy triste que el ajuste lo paguen los docentes, los chicos y no la casta”, dijo.

“El vocero presidencial confirma la decisión del presidente Milei de la pérdida de más del 15% del salario docente, en conjunto con la suspensión de los programas alimentarios escolares, entre otros programas nacionales. Vamos a recurrir a todos los formatos legales y políticos para revertir esta medida nefasta para el futuro de los Argentinos!!”, posteó.

El lunes, los ministros de Educación de todo el país firmaron una nota expresando su preocupación ante la incertidumbre por la falta de fondos nacionales.