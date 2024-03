Urtubey se mostró “dispuesto a colaborar” con el peronismo pero negó “vocación a un cargo”

El peronismo calienta motores de cara a la realización de su congreso partidario, que será el 22 de marzo en el microestadio del club Ferro Carril Oeste. Allí asistirán los casi 900 congresales deberán empezar a definir quién será el próximo conductor del partido buscando a los peronistas que forman parte de otros espacios como Martín Llaryora, Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Moreno y Juan Manuel Urtubey.

En hablemos de política por Aries, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey se mostró dispuesto a colaborar “para que la primera reconciliación sea entre el peronismo y la gente”, aunque se distanció de la intención de ocupar un cargo.

“Si nosotros logramos que el peronismo le empiece a servir a la gente en la Argentina, si logramos que nuestra agenda tenga que ver con los problemas de los ciudadanos de verdad, no del poder, creo que el peronismo tiene una enorme potencia de futuro”, aseguró.

En esta misma línea también recordó que fue expulsado del partido “por no acompañar la postulación y conducción de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, sin embargo aseguró que actualmente “el peronismo está planteando que el Partido Justicialista debe volver a ser la casa primero de los peronistas, para después hacerlo de todos los demás”.

“Nuestros partidos políticos han entrado en una fase en la cual no representan acabadamente a los representados porque los representados no se sienten representados por un partido político. A eso hay que agregarle que el Partido Justicialista a nivel nacional ha profundizado esta situación con ese vicio que tenemos en la política argentina, que hoy también lo está teniendo el actual gobierno, que es la lógica del pensamiento único”, analizó.

Considerado sobre un posible rol político a futuro en Salta, Urtubey consideró que “la forma de agradecer a Salta es generar una transformación en la Argentina”, y coincidió con el reclamo que el actual mandatario, Gustavo Sáenz, realiza sobre la falta de federalismo.

“Te podés romper el lomo laburando en una provincia, no vas a lograr realmente una transformación apreciable, porque hemos transformado la Argentina en un país profundamente unitario. Entonces, cualquier posibilidad de respuesta y de solución a los problemas que tienen los argentinos no se logran desde una provincia. He logrado un nivel de inserción que permite hacerse escuchar mi voz, creo que es la mejor ayuda que puedo hacer a Salta en una sociedad en donde, después de tanto tiempo de estar en posiciones de poder, se hace lo más parecido a un jarrón chino que la gente no sabe dónde poner”, manifestó.