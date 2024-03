Cornejo aseguró que en la frontera salteña también hay tráfico de armas y órganos, incluso células terroristas

En la lupa se encuentra Salta y la actividad narcodelctiva en el norte a partir de la escalada de violencia y el temor que la provincia se convierta en el “nuevo Rosario”, por el paso de la droga. Diversos dirigentes, legisladores, funcionarios y ministros se pronunciaron en ese sentido durante los pasados días, y la diputada nacional MC por el PRO, Virginia Cornejo hizo lo propio en el programa Pasaron Cosas.

Cornejo al teléfono desde Buenos Aires analizó la situación del narcocirmen en el norte, atento a que actualmente trabaja en las primeras filas del ministerio de Seguridad de Nación, junto a Patricia Bullrich.

En declaraciones recientes la diputada provincial por Orán, Patricia Hucena se manifestó respecto a fondos que no llegaron desde Nación para fortalecer las fronteras y Cornejo salió al cruce. “Todo el ministerio de Seguridad estuvo allí reunido con Gendarmería y Prefectura, pero ella no participó, así que no sé dónde saca que prometimos y no cumplimos”, disparó, “que se junte con nosotros y pueda decir que se prometió y no se cumplió”, remató.

La dirigente del PRO también lanzó dardos al ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, quien había dicho que en Salta no operan bandas narco. “No coincido con su mirada que en Salta la situación no es tan grave, por el contrario. Por eso estamos reaccionando con cambios que se vienen implementado y hoy las Fuerzas se sienten acompañadas y actúan”, agregó.

“Yo he estado recorriendo fronteras y por eso digo que no solo hay que controlar el tráfico de drogas, sino que también hay tráfico de órganos de armas y riesgo de células terroristas y tenemos que atender la necesidad de la gente de que la frontera sea una zona productiva”, cerró.