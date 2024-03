Se necesita donación de sangre en el Centro Regional de Hemoterapia

Por Aries, la Dra. Roxana Ponce volvió a hacer un llamado a los salteños para que se sumen a la campaña de donación de sangre. El centro de Hemoterapia presenta un déficit permanente desde diciembre del año pasado.

"No podemos esperar a que ocurra una tragedia para movilizarnos", declaró Ponce y agregó que "la sangre debe estar disponible para los pacientes en todo momento".

Los grupos sanguíneos más necesitados en este momento son A y B, y 0 tanto positivo como negativo. Para facilitar el proceso, el camión móvil se apostará en la localidad de Campo Santo, el día jueves desde las 8:30 a.m. hasta las 2:00 p.m., y continuará con la colecta periódica en el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Bolívar esquina Entre Ríos, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Es importante tener en cuenta ciertas restricciones para donar sangre. Aquellos que hayan tenido síntomas de enfermedad en el último mes, hayan sido diagnosticados con dengue en los últimos tres meses, si fue hemorrágico debe esperar seis meses, y si se aplicó la vacuna debe aguardar un mes.

Además, aquellos que estén tomando medicación deben consultar con el personal médico antes de donar porque no todos son compatibles. Para quienes hayan contraído COVID-19, se requiere esperar tres meses después de recibir el alta médica antes de donar sangre.