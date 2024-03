Fue a raíz de la manifestación realizada por la Diputada Provincial, Mónica Juárez, durante la última sesión de la Cámara Baja, en la que cuestionó al Diputado Nacional Carlos Zapata, que recientemente dio a entender que en la gestión provincial había casos de corrupción.

“Me sorprende la doble vara del Diputado Zapata, no le molesta Juan Carlos Romero y sus causas, ahí está feliz`, dijo la legisladora, `pero sí denuncia al Gobernador, pero no va a tribunales. Ese es nuestro deber de funcionarios públicos´, manifestó Juárez. Más adelante consideró que uno de los motivos por los que Zapata no lleva sus acusaciones a la Justicia tiene que ver con su falta de credibilidad.

En ese sentido, en su editorial Mario Peña coincidió con la Diputada Juárez. `El Diputado Zapata estuvo 6 años en la Legislatura, durante esos años nunca habló sobre dos temas, la causa del Dr. Juan Carlos Romero hace 13 años paralizada en la Justicia en Salta, y la causa de Salta Forestal vinculada a su patrón político, Alfredo Olmedo. Nunca habló de esas causas, siendo Diputado Provincial´, concluyó el periodista.