Por la humedad se cayó el cielorraso en el jardín de infantes de una escuela salteña

La Escuela N° 4039 “Provincia de Buenos Aires” ubicada en calle José Francisco López N° 1630, en inmediaciones a las Avenidas Hipólito Yrigoyen y Tavella, en el sector de jardín de infantes, este lunes no hubo clases por un incidente con la infraestructura.

El director del establecimiento y docente José Víctor Medina dialogó con Aries sobre lo sucedido, si bien llevó tranquilidad a los padres planteó al Gobierno de la Provincia modificar el calendario escolar con el fin de darle tiempo a las refacciones en los establecimientos escolares.

“No hay actividades, se humedeció el cielorraso (que es de yeso) y eso se vino abajo, por la cuestión de la humedad”, manifestó el directivo en alusión a lo que pasó en el aula donde funciona el jardín de infantes al que asisten en ambos turnos alrededor de 100 niños y niñas. Según referenció, la causa habría sido la falta de desagüe en las canaletas.

Medina señaló que el edificio carece de un mantenimiento, el que correspondería por la antigüedad de las instalaciones.

“La última vez que se pintó la escuela fue cuando yo estuve en mi gestión en 2012-2013 y hasta la fecha ningún arreglo de importancia", expuso, a lo que agregó que hace cinco años, en su regreso a la dirección, habilitó aulas que estuvieron en situaciones inadecuadas.

Medina, en este marco, propuso que el Gobierno extienda el período del receso escolar para que las obras de mantenimiento, que pueden sufrir modificaciones por distintos factores, se ajusten a la realidad y así se garantice la seguridad de los estudiantes. Actualmente, la escuela Provincia de Buenos Aires cuenta con una matrícula de 450 chicos turno mañana y tarde.

Ahora bien, sobre la caída del cielorraso, el director, informó que del área de Infraestructura del Ministerio de Educación se comprometieron en la jornada de este martes a hacer la evaluación de las condiciones edilicias para avanzar con los trabajos.

Por este hecho, el jardín de infantes no comenzó el ciclo lectivo y el nivel primario no sufrió modificaciones ya que se logró acondicionar los espacios para no afectar el desarrollo de las clases, concluyó José Víctor Medina en Aries.