Walter Wayar, senador provincial por Cachi, visitó los estudios de Aries y, en Hablemos de Política, expresó ciertos reparos a la actitud dialoguista del gobernador Sáenz frente a los agravios del presidente Milei.

“En lo personal, públicamente dije que el gobernador se equivocaba si creía que ser obsecuente con el disfraz de colaborar para un buen gobierno iba a salir bien. Estaba de frente a una persona que siente fortaleza en la anarquía”, sostuvo el legislador.

En este sentido, aseguró que sentarse a acordar gobernabilidad es un aspecto destacable, sin embargo, dicha gobernabilidad se ve truncada cuando luego el Presidente saca el mega DNU y un proyecto de ley con más de 600 artículos; se trata de una “explosión”, de la intención de “dinamitar los puentes que hay que transitar”, dijo.

“Si vas a acompañar la gobernabilidad deberías haberle dicho que eso no iba, que iba a un precipicio, que debía retirar el DNU y la Ley, y que mande las leyes importantes para el gobierno para ser discutidas en el Congreso”, aseguró Wayar.

No obstante, indicó que hay un error de caracterización cuando se habla de la debilidad de Milei; en realidad, esa esa debilidad es propia de la democracia.

“El Presidente tiene la fortaleza de los fondos buitres y capitales argentinos vinculados a estos fondos que vienen a ver cómo se entregan los recursos”, disparó el Senador, y continuó: “Tengo la tranquilidad de que lo dije públicamente a través de los medios de comunicación. Muchos creen que ser respetuoso es bajar la cabeza”.

Finalmente, Wayar se definió como un senador de la oposición a nivel local, sin embargo, se mostró molesto por la falta de reacción del oficialismo a la hora de defender la institucionalidad del gobernador Sáenz cuando fue acusado de traidor por el Presidente.

“No he visto a los bloques oficiales mostrar su apoyo institucional al gobernador, ni en las redes; no se trata de una cuestión personal, él está representando una provincia y ahí no se vio ese acompañamiento ni el apoyo”, sentenció.