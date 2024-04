“La gente tiene que saber que la tarifa de gas es toda nacional, no hay desde la provincia manera de hacer que el precio sea menor”, aseguró el senador por La Caldera, Miguel Calabró.

Informó, en este sentido, que el proyecto de declaración aprobado en sesión ordinaria solicita a los legisladores nacionales por Salta que hagan las gestiones pertinentes ante Nación para que los aumentos pautados no se ejecuten.

“Tenemos un aumento del 300%. Si una garrafa hoy cuesta $15.000, con el aumento, en los lugares más alejados, va a llegar a $30.000”, aseguró el senador.

Por otro lado, informó que el 50% de la tarifa de electricidad corresponde a Nación – por la generación de energía y su transporte – y que allí el aumento fue del 2000%; reuniones con el Ente Regulador de los Servicios Públicos derivaron en la autorización de un incremento del 78% y la posibilidad de frenar dos aumentos más venideros, explicó.

“Aun así es caro. La gente no puede pagar. La factura vino abultada por incidencia del componente nacional. Le pedimos a los legisladores nacionales que hagan todo para que no aumente más, si no aumenta más, vas a pagar lo mismo por 4 meses, esperemos que los legisladores nacionales hagan las gestiones”, concluyó Calabró.