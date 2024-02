Ruta de la Muerte: Corredores Viales deberá hacer las obras en 20 días y pagar una multa millonaria

La concejal metanenese María José Bernis interpuso, en calidad de usuaria, un recurso de amparo por el mal estado de la Ruta Nacional 9/34, denominada “la ruta de la muerte”, en el tramo de la zona de Yatasto hasta el ingreso a Metán, en el sur provincial.

El juez de Metán, Sebastián Fucho, falló en contra de Corredores Viales S.A, empresa que tiene a cargo el cobro en Cabeza de Buey. Vale recordar que el magistrado encabezó las inspecciones oculares en el lugar.

En comunicación con Aries, la concejal María José Bernis confesó su beneplácito con la medida judicial y detalló los efectos de la misma.

“Tienen un plazo de 20 días la reparación del tramo de la ruta y se ordena a Vialidad a controlar el arreglo”, contó la edil.

Sobre las obras, señaló que son aproximadamente 11 kilómetros, de Yatasto hasta la entrada de Metán, que “están totalmente destruidos” y por los que aseguró, "los vehículos circulan por la banquina".

Además, de las obras de reparación, la firma Corredores Viales S.A. deberá pagar una multa de $2.000.000 que serán destinados al Hospital del Carmen de Metán. Ahora bien, si la empresa no cumple con lo dispuesto por la justicia, será pasible de sanciones pecuniarias diarias por incumplimiento.

La concejal Bernis descartó que alguna excusa de la firma como “el no hay plata” sea suficiente para no cumplir con el fallo.

“Sabemos que pagamos un peaje, circulan cantidad de autos y no tienen excusa de que no hay plata, no vale el no hay plata”, manifestó.

En otro orden, la concejal metanense María José Bernis en Aries reflexionó sobre la obra pública y el ajuste del gobierno de Javier Milei.

“Ha quedado todo parado y con la llegada de Milei hay pocas esperanzas de que se continúen con las obras”, expresó la edil en alusión al plan de obras anunciado por Vialidad Nacional para la RN 9/34 durante la gestión de Alberto Fernández.

Misma situación lamentó la concejal para otra serie de obras en el departamento de Metán como la construcción de escuelas. “Quedaron muchas obras inconclusas”, advirtió, rematando que “es muy complicada la situación”.