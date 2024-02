Temporal en Salta: Barrios inundados, calles anegadas y canales desbordados

El demorado inicio de la semana hábil, no necesariamente postergará decisiones presidenciales.

En Hablemos de Política por Aries, la ministra de Educación Cristina Fiore se refirió a la preocupación que comparte con sus pares de otras provincias ante la incertidumbre por las partidas nacionales que ponen en peligro el inicio de clases. “Nación no solo no transfirió nada a ningún distrito sino que no dice nada para que las provincias puedan diagramar las políticas públicas”, dijo.