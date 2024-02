Sáenz le respondió a Milei: "nunca me invitaron a dialogar por la ley ómnibus"

A través de un hilo de X el gobernador Gustavo Sáenz le respondió al presidente Javier Milei que acusó a los gobernadores por la caída del tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

"Desde el primer minuto en que asumí como gobernador de mi amada Salta, afirmé mi compromiso de estar siempre del lado de los salteños, pero también como gobernador de una provincia históricamente patriótica y solidaria nunca dejando de pensar en todos los argentinos" inicia el posteo del mandatario provincial.

"Así somos en mi tierra, somos gente de diálogo y entendimiento y siempre dispuestos a dar una mano al que la pida. A lo largo de mi gestión, he colaborado con autoridades nacionales de diversos partidos políticos, mostrando mi respeto por el mandato popular y buscando siempre consensos, porque creo firmemente que es lo que nuestro país necesita en estos tiempos difíciles" continúa.



"En este tiempo difícil de la Argentina, he remarcado en varias oportunidades la voluntad de acompañamiento al gobierno elegido por el pueblo, y a favor de que se le otorguen al Presidente las herramientas que considere necesarias para avanzar en su plan de gobierno el cual ha sido votado por la mayoría de los ciudadanos. Quiero que a Argentina le vaya bien, que vivamos en paz, que se encuentre una salida a las crisis permanentes que sufre nuestro pais" expresó el gobernador.

"Debo señalar que nunca he sido invitado a participar en ninguna reunión con representantes del Ejecutivo Nacional previo al tratamiento de la llamada Ley Ómnibus. Todos saben que he expresado permanentemente mi negativa a apoyar medidas o normas que, a mi juicio, perjudican los intereses federales y, sobre todo, a los salteños, pero eso no invalida apoyar lo que entendemos que sirva" aseguró el mandatario después de las criticas de algunos referentes de La Libertad Avanza.

"Desde Salta siempre estaremos dispuestos a dar una mano y a ayudar, solo exigimos el mismo respeto y la misma confianza con la que nos brindamos desde el primer día, ojalá que esta situación tan difícil que vive el pais sea transformada “para bien“ en un nuevo punto de partida y nos sirva a todos para entregar una mejor nación a nuestros hijos y nietos. Allí me encontraran siempre" concluye la publicación del mandatario provincial.