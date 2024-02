Lemoine responsabilizó a la izquierda y el kirchnerismo por la violencia en el Congreso

La diputada Lila Lemoine, de La Libertad Avanza, explotó en el Congreso y responsabilizó a los sectores de izquierda y kirchneristas por la violencia que se vivió en las afueras del Congreso en la jornada de ayer que resultó en la intervención de las fuerzas y varios heridos.

Tras los incidentes sigue el debate en el Congreso y el Gobierno espera que hoy se vote la ley, pero todavía restan exponer más de 25 diputados antes de que eso suceda- Acompañarán al proyecto el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal.

"A mí me amenazaron de muerte", dijo en su intervención Lemoine, dirigiéndose directamente a los diputados del FIT Miriam Bregman y Nicolás Del Caño. “No puedo salir a las inmediaciones del Congreso, donde está el 2 %, arengados por ustedes. Los invito que me escolten para que vean como me tratan sus militantes”, confrontó la legisladora.

“Está claro que la izquierda y el kirncherismo, -que no sé si decirles kirchneristas, porque ayer una diputada dijo que era una chicana- y como Unión por la Patria es un frente, no sé cómo decirles, pero está claro que de derecha no son y peronistas tampoco porque Perón no estaba con los terroristas”, agregó exaltada.

Lemoine remató “No vamos a ceder al terrorismo, porque el 56% de los argentinos que nos votaron nos respaldan. Ustedes no son gobierno. Invito a los diputados de izquierda, que estuvieron arengando que se hagan responsables, porque si hubo heridos fue culpa de ustedes”, cerro coronada con el aplauso de gran parte del recinto, y Bregman pidiendo la palabra para defenderse de sus dichos.