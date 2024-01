Río Negro le advirtió a Milei: "Podemos dejar sin energía al gobierno nacional"

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, se refirió a la amenaza de Luis Caputo, luego replicada con mayor vehemencia por Javier Milei en la última reunión de Gabinete, de un posible recorte presupuestario a las provincias en caso de ser rechazada la ley ómnibus y lanzó una fuerte advertencia: "Tendremos que defendernos, podemos dejar sin energía al gobierno nacional". En este contexto, crece el conflicto con las provincias y los gobernadores replican la ofensiva del Gobierno remarcando la importancia de sus recursos naturales.

En declaraciones a Radio 10, Pesatti no escatimó en sus críticas al gobierno nacional por las intenciones de recortar partidas provinciales como parte del ajuste fiscal: "Podríamos literalmente dejar sin energía al gobierno nacional. La Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energética de la Argentina por la cantidad que aquí se produce. Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas uno responde como puede".

Pesatti hizo hincapié en el sustento de Río Negro y el aporte de la provincia a todo el territorio. "No se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. 'Los voy a fundir a todos', ¿quién se cree que es quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa. Además las provincias no vivimos de otra cosa que no sea lo que las propias provincias producen", señaló.

"Río Negro, como la Patagonia, no son territorios que viven colgados del presupuesto nacional. Todo lo contrario, contribuyen a que la Argentina pueda encontrar los caminos que necesita, todos los días con su esfuerzo, trabajo y recursos. Por lo tanto, nos merecemos el máximo de los respetos. No estamos en una monarquía, estamos en una república. Y en una república federal", agregó el vicegobernador patagónico.

Río Negro vs Javier Milei

Horas antes, en la noche del jueves, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, respondió oficialmente al presidente Javier Milei a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter):

"Nuestra República se formó por la unión federativa de las provincias. El federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina. Los gobiernos provinciales garantizamos servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación. Es una falacia decir que las provincias somos responsables del déficit fiscal de la Argentina. Nosotros no somos responsables".

En la misma línea esgrimida por Pesatti, Weretilneck remarcó la importancia de los recursos rionegrinos y el aporte a Nación, en una réplica indirecta a las amenazas del Poder Ejecutivo. "Recibir este tipo de agravios del Gobierno Central es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas. En la Patagonia producimos más del 90% del gas y el petróleo del país. Generamos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina. Tenemos en nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan divisas. Tenemos agricultura, ganadería y pesca".

Y, ya de forma más directa, agregó: "Dejen de amenazar y convoquen al diálogo. Dejen de apretar y busquen acuerdos grandes para avanzar como sociedad. Dejen de lado la confrontación y busquen consensos. Saquen de su cabeza vernos de rodillas".

Los recursos naturales, la principal arma de los gobernadores frente a las amenazas de Javier Milei

Un sector de los gobernadores pone el énfasis en la mayor herramienta que poseen las provincias para contrarrestar las amenazas y los eventuales recortes de Javier Milei: los recursos naturales.

Energía, litio, puertos. Los mandatarios provinciales podrían plegarse a la actitud del gobierno rionegrino frente a las presiones por parte del Gobierno de La Libertad Avanza y, en ese marco, hacer valer su potestad como propietarios de los principales recursos naturales del país.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), al igual que la ley ómnibus, tiene como principal objetivo la desregulación de la economía y la posibilidad de vender esos recursos naturales a empresarios internacionales como Elon Musk, mencionado y destacado en reiteradas ocasiones por el presidente libertario.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue uno de los primeros en poner el grito en el cielo y aclarar: "Los recursos naturales pertenecen a los riojanos". "Sería letal para las provincias, por lo tanto me parece gravísimo. Si los legisladores votan la ley y el DNU, es alta traición a la patria. Todas las decisiones que ha tomado el Presidente benefician a un espacio muy reducido de la población argentina", dijo a principios de enero.

Otro de los recursos en juego para una parte del interior es la actividad pesquera: la ley ómnibus trajo consigo críticas de diferentes sectores entre los que se encuentran intendentes, gobernadores y asociaciones civiles por las modificaciones en la Ley de pesca. Según el texto original, modificado tras negociaciones con una parte de la oposición, planteaba modificación de la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos y la derogación del artículo 25 del Régimen Federal de Pesca Ley 24.922 que tiene el fundamento de generar empleo directa o indirectamente en suelo argentino.

Con información de Ámbito