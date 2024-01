Javier Milei: “La austeridad no es negociable, los daños que sufra la población dependen del Congreso”

El presidente, Javier Milei, volvió a reclamarle a la oposición que respalde la Ley Ómnibus en el Congreso, al advertir que si el megaproyecto de reformas económicas no avanza van a tener que impulsar “un ajuste mayor”. Además acusó al ex titular del Palacio de Hacienda y ex rival en las elecciones, Sergio Massa, por la crisis económica: “Estamos pagando los desastres del plan platita”.

Milei consideró que si el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica que envió al Congreso y la Ley Ómnibus “estuvieran puestos en marcha la Argentina subiría 90 puestos en el ranking de libertad económica, el país estaría en condiciones de entrar en un sendero para que en un lapso de tiempo razonable se parezca a países, como por ejemplo, Francia y Alemania, eso para ver el tamaño de la reforma”.

“Si nos encontramos en un contexto más adverso, porque tiene que caer más la actividad, porque baja menos la tasa de interés, o si tuviéramos menor acceso al mercado de capitales, eso haría que la economía tuviera menos recursos, y por ende, porque no se negocia el déficit cero, el ajuste que habría que hacer sería mayor”., expresó en una entrevista de radio.

Milei hizo una fuerte defensa del DNU de desregulación económica y de la Ley Ómnibus: “Es la primera vez que un DNU devuelve libertades individuales, hace que las estructuras del mercado sean más competitivas y termina con los negocios turbios de la política, y con la Ley Ómnibus se hizo mucho más que en muchísimos años de lo que lleva esta democracia, todo en favor de las ideas de la libertad y el bienestar individual”.