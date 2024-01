Este martes comenzará a tratarse en Diputados de la Nación, la “Ley Ómnibus” que el Gobierno espera que sea aprobada en las próximas semanas. Como primer paso, se solicitó un plenario de las comisiones para que los funcionarios del Gobierno Nacional expliquen cada punto.

En Hablemos de Política, el Diputado Nacional Emiliano Estrada adelantó que los ministros no asistirán al Congreso como estaba previsto, sino que solicitaron se les envíen las preguntas por mail, siendo respondidas vía zoom.

“Está pintando un panorama de debate bastante atípico y particular que yo creo que necesitamos resolverlo cuanto antes porque la magnitud de las reformas que se están planteando amerita un debate en profundidad. Esperamos y confiamos en que vamos a poder llegar a un debate donde podamos darle mejora”, expresó.

Estrada reconoció que hay partes donde coincide con la ley como las propuestas de reforma política, pero no se mostró de acuerdo por ejemplo con pagar el precio de la nafta y el gas a valores intencionales.

“Los recursos los hidrocarburos son de los argentinos y más precisamente de las provincias, entonces está dando una concesión a una petrolera para que explote un recurso hidrocarburífero en tu provincia, y lo único que tenés que establecer en ese marco de negociación, es garantizarle la rentabilidad de la petrolera” dijo y agregó “cuál es la gracia de ser argentino y tener recursos naturales si vas a pagar el precio del gas o de la nafta igual que un uruguayo que no tiene ninguno de esos recursos naturales”.

El legislador nacional detallo que, hasta el momento, sólo se constituyeron tres comisiones respondiendo, según su criterio, a una “decisión política” respecto al tratamiento de la Ley Ómnibus.

“A mi criterio tiene que pasar por muchísimas comisiones, por ejemplo una Comisión en la que yo he solicitado estar, pero todavía no se ha constituido, que es la de energías de hidrocarburos, porque me parece fundamental esa discusión”, expresó.