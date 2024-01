Sometía a tocamientos a su hija y lo privaron de su responsabilidad parental

En una audiencia flexible y multipropósito del Plan Piloto de Oralidad fijada por la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu) se acordó un juicio abreviado en el cual un sujeto fue condenado a tres años de prisión condicional por resultar autor del delito de abuso sexual simple continuado, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia, en perjuicio de su hija de 15 años.

La jueza Claudia del Valle Puertas, del Juzgado de Garantías Octava Nominación, ordenó la libertad del condenado (40) por la modalidad de la pena dictada y le fijó reglas de conducta que deberá cumplir durante tres años:

Fijar nuevo domicilio y comunicar cualquier cambio al tribunal en el término de 48 horas; prohibición de ejercer actos violencia física o psíquica en perjuicio de la víctima; abstenerse de acercarse a la damnificada en un radio de 300 metros y de mantener contacto por cualquier medio; abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; realizar tratamiento psicológico para controlar sus impulsos sexuales previo dictamen de un profesional que así lo considere. Todo ello con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta.

La jueza dispuso además que el imputado sea excluido de su hogar y privado de su responsabilidad parental.

Finalmente ordenó la extracción de material genético del condenado y su registro en el Banco de Datos Genéticos.

El sujeto fue denunciado por la madre de la menor. Relató que su hija le manifestó que “estaba harta de que su padre la saludara con un beso en la boca”. La menor le contó además que cuando ella se iba a trabajar, el imputado la llevaba a la habitación matrimonial y la sometía a tocamientos impúdicos. Luego le advertía que no le cuente a nadie lo sucedido porque no le iban a creer. O en otras ocasiones le manifestaba que no sabía lo que hacía, que lo perdone.