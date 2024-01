Paro de transportistas de discapacidad: Aseguran que es “inviable e insostenible” la situación

La compleja situación económica puso contra las cuerdas a los transportistas de discapacidad ya que la suba en los combustibles y el incremento de los costos para el mantenimiento de los vehículos afectan directamente a su actividad.

En comunicación con Aries, el presidente de la Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta (ATRADIS), Ademar Anachuri habló sobre el paro de actividades que el sector declaró desde el 2 de enero.

“Todos los transportes de discapacidad de la República Argentina han llegado a un cese de actividades de forma involuntaria por la situación económica que estamos viviendo”, manifestó.

En su declaración, el transportista destacó los aumentos en los combustibles, el incremento en la revisión técnica vehicular, seguros, insumos, repuestos, etcétera.

Ademar Anachuri estimó necesario, para solucionar el conflicto, que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) “tome cartas en el asunto urgente”. En este sentido, remarcó que tantos los transportistas como los terapeutas están con valores del año pasado.

“El valor del kilómetro a diciembre de 2023 estábamos en 272 pesos y el combustible a 328 pesos - estábamos desfasados pero era medianamente aceptable- a enero de 2024 estamos con el mismo valor de 272 pesos y el combustible diésel pasó los 1.000 pesos”, detalló.

Subrayó que con este panorama, “es totalmente insostenible e inviable” poder trabajar en esas condiciones, sumado el reclamo por la demora de los pagos de las obras sociales.

Anachuri pidió a ANDIS la actualización de los valores que perciben ya que es el único habilitado para hacerlo.

A la espera de una reunión que está prevista para este miércoles, Anachuri advirtió que si no hay un aumento exponencial en el valor del kilómetro, “el servicio no es redituable y no se podrá sostener”, concluyó.