Coparticipación: las transferencias automáticas a provincias cayeron 4,4% en 2023

En medio de la presión de los gobernadores a Javier Milei para dar marcha atrás con las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, este fin de semana se conoció que las transferencias automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una caída real del 4,4% durante 2023.



En términos nominales, en cambio, el índice marcó un incremento del 120% respecto al cierre del 2022. La información se desprende de un informe de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía.





Según el análisis, en diciembre las transferencias automáticas a los 24 distritos fueron de 1 billón 928.010 millones de pesos, con un incremento del 153,9% y un retroceso a valores constantes del 19,4% si se toma la inflación punta a punta estimada en 27% para el mes pasado.

Dentro del concepto de "transferencias automáticas" se incluye al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, un conjunto de leyes especiales y las compensaciones por el Consenso Fiscal, en tanto entre las consideradas discrecionales o no automáticas hay giros que, a diferencia de las primeras, no se rigen por criterios de distribución preestablecidos.

La evolución de las dos variables cobrará una mayor importancia a la habitual en 2024, debido a la decisión anunciada por el presidente Javier Milei de recortar los fondos no automáticos a las jurisdicciones subnacionales. Politikon Chaco destacó en su reporte que la caída real de 2023 fue "superior a la observada en el año 2020 con el impacto de la pandemia", y corta "una racha de dos años seguidos de suba" del 7,2% en 2021 y 6,3% en 2022, siempre a valores constantes.

Los envíos por Coparticipación alcanzaron el año pasado a 13 billones 92.661 millones de pesos y representaron el 91% del total de los envíos automáticos, con una expansión interanual del 121,2% nominal pero una baja del 3,7% en moneda constante.

Dentro de las Leyes y Regímenes Especiales, el Impuesto a los Bienes Personales totalizó en el año $ 582.895 millones (+134,1%); el IVA de Seguridad Social totalizó $ 97.782 millones (152,5%) y las transferencias correspondientes al impuesto a los Combustibles Líquidos fueron por $ 105.911 millones (11%, por el congelamiento de los incrementos trimestrales).

Los fondos del Régimen de Energía Eléctrica totalizaron $ 25.105 millones (184,9%), los del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) fueron por $ 20.275 millones (73,2%) y los recursos por Compensación del Consenso Fiscal fueron por $ 431.665 millones (110,6%).

En cuanto a las transferencias de diciembre, la entidad sostuvo que su caída en términos reales fue "la más severa desde mayo del 2020, en plena pandemia del Covid 19", en parte por los cambios en el impuesto a las Ganancias.

Los envíos por Coparticipación alcanzaron a un billón 680.440 millones de pesos (87% del total, 4 puntos menos que en todo el año, precisamente por Ganancias), con un aumento nominal del 143,8%.

Politikon Chaco indicó que la caída en Ganancias fue en términos reales del 41,3% respecto de diciembre de 2022. Todos los otros rubros tuvieron variaciones nominales inferiores a la inflación el mes pasado, como el caso del IVA de la Seguridad Social (199%), Bienes Personales (163,4%), Combustibles Líquidos (-1,8%) y Monotributo (35,9%), en tanto no hubo envíos por el Régimen de Energía Eléctrica.

El único punto positivo en diciembre estuvo en los recursos por Compensación del Consenso Fiscal, con un alza del 625,7% debido a que el gobierno anterior "pagó una deuda que mantiene el Estado nacional con los distritos por este concepto", explicó la consultora.

Distribución

Aunque la distribución fue pareja, el detalle de las transferencias automáticas de 2023 por distrito y su variación porcentual nominal respecto del año anterior es el siguiente: Buenos Aires: 3 billones 237.189 millones de pesos, con un aumento nominal del 119,9% respecto de 2022; Santa Fe: 1 billón 245.283 millones (120,7%); Córdoba: 1 billón 211.378 millones (120,7%); Chaco: $ 684.239 millones (120,1%); Entre Ríos: $ 665.770 millones (120,3%); Tucumán: $ 646.792 millones (119,9%); Mendoza: $ 565.166 millones (119,9%); Santiago del Estero: $ 561.594 (119,6%); Salta: $ 530.319 millones (119,8%); Corrientes: $ 515.662 millones (119,8%); y Formosa: $ 494.631 millones (120%)

En tanto, Misiones: $ 458.465 (119,3%); San Juan: $ 454.112 millones (119,8%); Jujuy: $ 385.565 (119,8%); Catamarca: $ 367.783 millones (120,3%); Río Negro: $ 340.777 (119,1%); CABA: $ 312.122 millones (120,7%); San Luis: $ 304.525 (119,4%); La Rioja: $ 278.344 (119,8%); La Pampa: $ 257.678 (119,9%); Neuquén: $ 239.127 millones (118,2%); Chubut: $ 218,237 millones (118,8%); Santa Cruz: $ 216.091 millones (119,3%); y Tierra del Fuego: $ 165.995 millones (118,6%) son las jurisdicciones restantes.

