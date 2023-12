Este jueves en el CCM fue la presentación de los operativos de Fin de Año y, en diálogo con Aries, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato brindó los detalles.

“Vamos a estar con una cobertura en todo el macro y microcentro de la ciudad con 47 a 50 puntos establecidos con filtros para que los agentes de Tránsito puedan ordenar el tránsito”, manifestó el funcionario.

A su vez, informó que con el objetivo de que se pueda circular por el centro de la ciudad de forma ordenada, estratégicamente buscarán generar algunos puntos de estacionamiento particulares como van a ser la General Güemes, entre avenida Entre Ríos y Alvear; San Luis; Gorriti; General Paz, Urquiza hasta Jujuy; de Buenos Aires hasta Córdoba; Santa Fe, San Martín; Caseros, Vicente López desde el Paseo Güemes a España, detalló.

Asimismo, enfatizó en el respeto de las señales de tránsito y en el pago del estacionamiento medido, de corresponder.

El Operativo empezará a las 14 de este jueves hasta las 20 del domingo, explicó.

El flamante funcionario remarcó que la gestión busca tener mucha presencia y prevención. Aclaró que no buscan promover “mucha multa” con fines recaudatorios, sino que la “gente respete las reglas de tránsito”.

Assennato advirtió sobre el estacionamiento de vehículos en lugares no habilitados y apeló a la conciencia ciudadana.

En caso de emergencias pueden comunicarse al 105 o también denunciar por redes sociales oficiales de la Municipalidad y las propias del funcionario. Además, cuentan con la aplicación para dispositivos móviles “Empatía”.

Ciclovías: “Es muy bueno hacer bici, pero no en cualquier calle”

Continúa el análisis de las ciclovías en la ciudad, así lo manifestó, en Aries, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato.

Según contó ya finalizaron los trabajos de remoción de la ciclovía de calle Alvarado y se trabaja en la de avenida Belgrano, bajo los lineamientos para ordenar el tránsito.

El funcionario respondió a las críticas sosteniendo que “es muy bueno andar en bici, pero eso no significa en cualquier calle”. En esa línea, advirtió la necesidad de hacer estudios previos y actuar en consecuencia de los informes técnicos.

“Habrá gente que no le gustan las medidas, pero no lo hacemos para gustarles a unos o no gustarles, sino porque cuidamos la vida de la gente”, sentenció.